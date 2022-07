Esta es la bebida que consumimos habitualmente y que tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios

Síndrome de piernas inquietas : La quinina también es utilizada para aliviar los calambres en las piernas. Pero, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) sugiere que debemos tener cuidado con la dosis. Además, la FDA recomienda evitar el uso de productos de quinina sin prescripción médica para los calambres . Ya que son pocos los estudios que afirman que la quinina es efectiva para disminuir los episodios de calambres nocturnos en las piernas. Pero no muestran ningún resultado que afecte a la gravedad o la duración de los calambres . Sin embargo, otro estudio reveló que el uso de quinina en dosis terapéuticas para el alivio del síndrome de las piernas inquietas puede hacer más mal que bien . La toxicidad de la quinina puede causar una variedad de efectos adversos , como por ejemplo: cinconismo , hipoglucemia , trastornos auditivos y visuales , síntomas gastrointestinales y arritmia .

Obesidad: En un estudio in vitro, la suplementación dietética incorporada con quinina mostró una disminución en la ingesta de alimentos y el peso corporal en ratas. Por lo tanto, la quinina puede resultar útil para controlar el peso, pero se necesitan más estudios en humanos para confirmar esta afirmación. No obstante, si bien no es peligrosa, el consumo excesivo de tónica podría conducir a un aumento innecesario en el consumo de calorías.