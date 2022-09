Encuentran un alimento capaz de reducir hasta en un 50% los niveles de azúcar en sangre

La diabetes es una enfermedad que eleva los niveles de azúcar en la sangre por encima de lo normal. A largo plazo, esto puede provocar todo tipo de problemas en el organismo. Desde dañar los ojos, los riñones, nervios, piel, corazón, huesos o vasos sanguíneos... a dificultar el control de la presión arterial y el colesterol (de no tratarlo, puede derivar un ataque cardíaco o -incluso- en demencia). Todo lo anterior hace que las personas diabéticas deban tener los niveles de glucemia permanentemente controlados.

Ahora, un grupo de científicos de ha descubierto que una verdura de uso común podría ayudar a reducir hasta en un 50 por ciento los niveles de azúcar en sangre. Los resultados del estudio fueron presentados en la 97º reunión anual de la Sociedad Endocrina de San Diego. Su autor principal, Anthony Ojieh, de la Universidad Estatal del Delta (Abraka, Nigeria), explicó que -de acuerdo a sus averiguaciones- el extracto del bulbo de cebolla puede potenciar enormemente los resultados de la metformina, que es un fármaco antidiabético bastante común, y “reducir considerablemente” los niveles elevados de azúcar en sangre y de colesterol.

En su experimento, los científicos suministraron la metformina y varias dosis del extracto de cebolla a tres grupos de ratas con diabetes inducida por medicamento. Y como grupo de control, los investigadores también administraron las mismas dosis del fármaco y extracto de cebolla a otro grupo de ratas no diabéticas y con niveles normales de azúcar en sangre.

Las dosis de cebolla suministradas a ambos grupos fueron de 200 mg, 400 mg y 600 mg por kilo de peso corporal. Y el efecto fue más que notorio. De las ratas diabéticas, las que recibieron 600 mg y 400 mg por kilo de peso corporal “redujeron de forma notable” su colesterol y sus niveles de azúcar en sangre. En un 50 por ciento y un 35 por ciento, respectivamente.

Algo que sí que resultó igualmente sorpresivo, es que el extracto de cebolla provocó un inusitado aumento de peso en las ratas no diabéticas, que -sin embargo- no se percibió en las diabéticas. “La cebolla no tiene muchas calorías”, explicó Ojieh. “No obstante, parece aumentar la tasa metabólica y, con ello, aumentar el apetito, lo que lleva a un aumento de la alimentación”. Pero -por algún motivo- la cebolla no afectó a la tasa metabólica de las ratas diabéticas.

El autor principal del estudio, Anthony Ojieh, todavía no sabe encajar todas las piezas: “Tenemos que investigar el mecanismo por el que la cebolla provocó la reducción de la glucosa en sangre. Todavía no tenemos una explicación”. No obstante, los resultados parecen ser muy esperanzadores: “Tiene potencial para ser utilizada en el tratamiento de pacientes con diabetes”.