Manchas en la visión: ¿Por qué vemos “moscas volantes”?, ¿Cuáles son sus causas y cómo podemos eliminarlas?

Seguramente en algún momento de nuestras vidas hayamos observado en nuestro campo de visión una especie de manchas flotando de un lado a otro sin saber muy bien que son. Estas manchas reciben el nombre de miodesopsias, aunque son más conocidas como moscas volantes. Están formadas por el vítreo del ojo y, en la mayoría de los casos, son completamente normales y no suelen requerir tratamiento, ya que en sí mismas no causan ningún daño a la vista y eventualmente, suelen asentarse fuera del campo de visión. No obstante, en circunstancias muy raras, estas moscas volantes pueden alterar la visión y requerir un tratamiento quirúrgico.

¿Cómo se producen las moscas volantes o miodesopsias?

Ejemplo de cómo se ven este tipo de moscas volantes mirando al cielo FOTO: La Razón (Custom Credit)

Las moscas volantes son un fenómeno natural debido al cuerpo vítreo del ojo. El vítreo ayuda a darle al ojo su forma redonda y las miodesopsias ocurren cuando este cuerpo vítreo comienza a encogerse. A medida que se encoge, pequeñas fibras pueden desprenderse y volverse fibrosas, causando masas que pueden interrumpir la entrada de luz a la retina. Esto proyecta una diminuta sombra en el ojo, que es lo que hace que las moscas volantes se noten. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, no hay que asustarse, las miodesopsias son una parte normal del proceso de envejecimiento y son más comunes después de los 60 años.

Causas de las moscas volantes

Ejemplo de un desprendimiento de retina

Un aumento repentino y notable del número de moscas volantes puede ser un signo de problemas graves, como el desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina es una afección grave que puede causar ceguera si no se trata de manera inmediata. Por eso, cualquier persona que note un aumento repentino en el número de moscas volantes debe visitar a un oftalmólogo para obtener un diagnóstico.

Además de ser una parte normal del proceso de envejecimiento, hay otras causas que pueden contribuir al desarrollo de moscas volantes. Estas incluyen:

Lesiones oculares .

Enfermedades como diabetes o enfermedad de la tiroides .

El uso prolongado de ciertos medicamentos .

La exposición prolongada a la luz brillante .

El tabaquismo .

La exposición a radiación ultravioleta.

Tratamiento

Oftalmólogo realizando un chequeo del ojo de un paciente FOTO: dreamstime dreamstime

En la mayoría de los casos, las moscas volantes no requieren tratamiento ya que eventualmente se asientan fuera del campo de visión. Sin embargo, si las miodesopsias están causando problemas de visión o si se nota un aumento repentino en su número, es importante consultar con un oftalmólogo, ya que el especialista puede recomendar un tratamiento quirúrgico en casos graves como en el caso de un desprendimiento de retina.

Razón por la cual la Sociedad Estadounidense de Especialistas en Retina recomienda hacer un chequeo con un oftalmólogo dentro de los primeros meses posteriores a la aparición de los síntomas, para verificar si hay signos de problemas más graves.