Esta es la prueba ocular que puede revelar cuánto tiempo viviremos

El tiempo que una persona puede llegar a vivir sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad y ha acaparado la atención de los científicos de todo el mundo durante décadas. Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones han proporcionado pistas prometedoras sobre cómo averiguar quién vivirá más tiempo y por qué. Gracias a una nueva investigación, realizada por científicos del Centro de Investigación Ocular de Australia, los investigadores sugieren que existe un indicador que puede predecir cuánto tiempo viviremos, un simple examen ocular.

Dicha prueba tiene que ver con la retina, una membrana en la parte posterior del ojo que contiene células sensibles a la luz y una pequeña red de vasos sanguíneos. Ya que esta es crucial para la vista y, según las nuevas investigaciones, también puede indicarnos cuánto tiempo vamos a vivir.

Los científicos ya sabían que las células de la retina se deterioran a medida que envejecemos, no obstante, según el estudio publicado en el “British Journal of Ophthalmology”, las personas cuyas retinas son “más viejas” que su edad real están más cerca del final de su vida, ya que tienen más probabilidades de morir en la próxima década. “La retina ofrece una ‘ventana’ única y accesible para evaluar los procesos patológicos subyacentes de las enfermedades vasculares y neurológicas sistémicas que están asociadas con un mayor riesgo de mortalidad”, explica el Doctor Mingguang He, coautor del estudio.

La investigación

Un oftalmólogo realizando un examen de retina FOTO: Dario Lo Presti Getty Images/iStockphoto

El estudio involucró el seguimiento de 47.000 adultos, con edades comprendidas entre los 40 y los 69 años, durante alrededor de 11 años. A cada persona se le escanearon las retinas y, tras ello, los científicos compararon la “edad biológica” de las retinas con la edad cronológica de esa persona. Esta comparación reveló que muchos participantes tenían una “brecha de edad” respecto a su retina. Según los investigadores, por cada año de diferencia de edad, el riesgo de muerte por cualquier causa aumenta un 2% y un 3% en el caso de muerte por una causa específica distinta de una enfermedad cardiovascular o un cáncer. Asimismo, las “grandes brechas” en la edad de la retina se asociaron con una probabilidad entre un 49 y 67% mayor de riesgo de muerte por cualquier causa distinta de una enfermedad cardiovascular o un cáncer. Unos datos obtenidos tras ajustar los posibles factores contribuyentes, como la presión arterial alta, el IMC, los hábitos de estilo de vida y el origen étnico. Y .

¿Por qué la retina?

Primer plano de un ojo

La retina contiene una red de pequeños vasos sanguíneos que son cruciales para la vista y varios estudios, incluido este, sugieren que los vasos sanguíneos también miden la salud del cerebro y del sistema circulatorio en general. “Nuestros nuevos hallazgos han determinado que la brecha de edad de la retina es un predictor independiente de un mayor riesgo de mortalidad, especialmente de enfermedades no cardiovasculares y que no están relacionadas con el cáncer. Estos hallazgos sugieren que la edad de la retina puede ser un biomarcador clínicamente significativo del envejecimiento”, dijeron los investigadores.