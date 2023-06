Alerta sanitaria por un brote de tuberculosis en un instituto español: estos son sus síntomas

Brote de tuberculosis en España. La Consejería de Sanidad de Galicia ha confirmado que se está realizando el seguimiento de un estudio de contactos por un caso de tuberculosis producido en un centro escolar del área sanitaria de Orense, concretamente el instituto público 'Julio Prieto Nespereira', que se ha saldado por el momento con 19 personas con prueba positiva de tuberculina. A la espera de contar con más información, cabe conocer qué es la tuberculosis, si es peligrosa hoy día, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas.

Lo primero que debemos saber es que obtener un resultado positivo en la prueba por tuberculina solo indica un contacto previo con la bacteria de la tuberculosis y no necesariamente la existencia de la enfermedad. No obstante, se las debe aislar y trabajar con diligencia para limitar la transmisión de la enfermedad y la aparición de nuevos casos, ya que la tuberculosis es una enfermedad muy infecciosa que si no se trata a tiempo puede llegar a ser mortal.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad grave que afecta principalmente los pulmones y, de hecho, es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Los microbios que causan esta infección viajan por el aire y son un tipo de bacteria llamada 'Mycobacterium tuberculosis'.

"La tuberculosis puede contagiarse cuando una persona con la enfermedad activa en los pulmones o la laringe habla, tose, estornuda, ríe o canta. Esto puede hacer que se liberen gotitas diminutas con microbios en el aire. Después, otra persona puede respirar las gotitas, y los microbios pueden ingresar en sus pulmones", explican desde la Clínica Mayo.

Por lo tanto, para evitar su propagación es muy importante mantenerse aislado y con traje de protección o mascarilla. Y es que la tuberculosis "se trasmite fácilmente cuando las personas se reúnen en multitudes, si viven con muchas otras personas o pasan mucho tiempo juntas en un espacio cerrado", apuntan.

Síntomas de la tuberculosis

Los síntomas dependerán del estado de avance en el que se encuentre la enfermedad. Por lo general, una infección por tuberculosis puede encontrarse en una de estas tres etapas:

Infección primaria por tuberculosis. El sistema inmunitario puede destruir completamente los gérmenes, pero algunos pueden sobrevivir y multiplicarse, ocasionando esta fase. La mayoría de las personas no tiene síntomas durante una infección primaria. Algunas pueden presentar signos similares a los de la gripe, como una febrícula, cansancio y tos.

El sistema inmunitario puede destruir completamente los gérmenes, pero algunos pueden sobrevivir y multiplicarse, ocasionando esta fase. La mayoría de las personas no tiene síntomas durante una infección primaria. Algunas pueden presentar signos similares a los de la gripe, como una febrícula, cansancio y tos. Infección latente por tuberculosis. Después de la infección primaria suele aparecer esta etapa en la que las células del sistema inmunitario construyen una pared alrededor del tejido pulmonar con gérmenes de tuberculosis, aunque estos pueden sobrevivir. Puede durar meses o años y no hay síntomas durante la infección latente por tuberculosis, porque no se puede transmitir a otras personas en esta etapa.

Después de la infección primaria suele aparecer esta etapa en la que las células del sistema inmunitario construyen una pared alrededor del tejido pulmonar con gérmenes de tuberculosis, aunque estos pueden sobrevivir. Puede durar meses o años y no hay síntomas durante la infección latente por tuberculosis, porque no se puede transmitir a otras personas en esta etapa. Tuberculosis activa. La tuberculosis activa se produce cuando el sistema inmunitario no puede controlar la infección. Los gérmenes causan enfermedades en los pulmones u otras partes del cuerpo. Puede aparecer tras la infección primaria o años después de estar latente.

Los síntomas, así pues, son tos intensa y persistente que se extiende tres semanas o más, dolor en el pecho y tos con sangre o esputo (flema que sale del fondo de los pulmones). Además, se suman a estos signos la sensación de debilidad o cansancio, malestar general, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudoraciones nocturnas.

Para su diagnóstico existen dos tipos de pruebas que se pueden utilizar para detectar las bacterias en el cuerpo: la prueba cutánea de la tuberculina y los análisis de sangre. En cualquiera de los dos exámenes, si se produce un positivo significa que es probable que se tenga la infección de tuberculosis latente o la enfermedad activa.

"Para la prueba cutánea se inyecta una pequeña cantidad de una sustancia llamada tuberculina debajo de la piel, en la parte interior del antebrazo. Dentro de las 48 a 72 horas, un profesional de atención médica revisará si se hinchó el sitio de la inyección en el brazo. El tamaño de la piel levantada se utiliza para determinar una prueba positiva o negativa. Esta prueba consiste en ver si tu sistema inmunitario reacciona, o si ha generado un anticuerpo", explican desde la Clínica Mayo.

Factores de riesgo y tratamiento de la tuberculosis

Es importante conocer que el consumo de tabaco aumenta mucho el riesgo de contraer esta enfermedad y morir. Asimismo, las personas con VIH tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de enfermar de tuberculosis. El riesgo de desarrollar tuberculosis activa también es más elevado en personas con el sistema inmunitario deteriorado por enfermedades, por la vejez o en niños.

Actualmente, la enfermedad es curable. En el caso de una infección latente por tuberculosis, el proveedor de atención médica puede recetar un tratamiento a base de medicamentos. En la mayoría de los casos, la infección latente por tuberculosis se trata durante tres o cuatro meses.

El tratamiento de la tuberculosis activa puede durar cuatro, seis o nueve meses. Los especialistas en el tratamiento de la tuberculosis determinarán cuáles son los medicamentos adecuados en cada caso. Además, la tuberculosis activa requiere tomar varios medicamentos. La mayoría de las personas no experimenta efectos secundarios graves, pero si esto pasa el sanitario tendrá que dar con la dosis adecuada o decidir cambiar de medicamento.