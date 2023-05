Los alimentos salados también pueden tener gran cantidad de azúcar: descubre cuántos terrones hay en una ensaladilla o en una cerveza

Muchas veces se piensa de manera incorrecta que un alimento salado es más sano porque no lleva azúcar o porque lleva menos cantidad que cualquier dulce. Sin embargo, en algunas ocasiones, esto no es así. Pues hay alimentos salados que superan a porciones de tarta en número de gramos de azúcar.

Así lo explica la nutricionista Josefina Llargués en uno de los capítulos de su libro 'Slow Fast Food'. En el mismo asegura que "el 80% de los azúcares que ingerimos nos vienen sin darnos cuenta, en alimentos procesados como las salsas y los refrescos, lo que puede afectar a personas que a lo mejor evitan la bollería industrial".

Ejemplos de terrones en una ensaladilla de cangrejo o en un bote de crema de cacahuetes

Por ejemplo, una ensaladilla de cangrejo industrial de 450 gramos puede llegar a contener hasta 11 terrones de azúcar mientras un helado de cono puede tener 8 o una porción de tarta de queso 9.

Además, a menudo se expande la idea de que un producto es más sano que otro por algunos de sus ingredientes. Sin embargo, estos también suelen llevar gran cantidad de azúcar. Es el caso por ejemplo de la leche de almendras que cuenta con 6 terrones o de un bote de crema de cacahuetes con 13 terrones que se comercializa como una opción más sana ante cualquier otra crema.

También ocurre con aquellos yogures o productos que son comercializados con la etiqueta "0% materia grasa". Las personas lo compran pensando que están adquiriendo una opción más saludable, sin embargo, no tiene por qué ser así, pues que un yogur o otro producto no tenga materia grasa no quiere decir que no tenga azúcar. De hecho, los yogures con dicha etiqueta pueden llegar a tener hasta 4 terrones de azúcar.

Lo mismo pasa con las salsas o las mermeladas vendidas bajo la etiqueta "zero", con las conservas de tomate frito que pueden llegar a tener 10 terrones en tan solo 300 gramos o con las bebidas energéticas o aquellas comercializadas como "perfectas para cualquier deportista".

Terrones de azúcar en otros alimentos

Hasta el pan de molde tiene presente medio terrón de azúcar en tan solo una rebanada. Una lata de cerveza con limón puede contener 4 terrones de azúcar, un paquete sazonador de fajitas 7 terrones y un bote pequeño de salsa al curry 5.

Un refresco ya contiene más de 4 terrones de azúcar, la cantidad máxima recomendada al día para cualquier menor de 7 a 12 años según la OMS La Razón

La Organización Mundial de la Salud es consciente de esto y lo que más le preocupa es el consumo de azúcar de los niños. Pues la OMS establece que los pequeños de entre 7 y 12 años no deberían tomar más de 25 gramos de azúcares añadidos al día, equivalente a poco más de 4 terrones de azúcar. Cantidad de azúcar que está presente en una sola lata de refresco.

Sin embargo, se estima que con toda la cantidad de azúcar añadido que hay presente en los diferentes productos, estos menores toman más del doble recomendado. Un hecho que preocupa gravemente a la OMS.

Consejos para eliminar de la rutina los azúcares añadidos

Con estos datos, los nutricionistas promueven una serie de consejos para eliminar, en la medida de lo posible, los azúcares añadidos de los productos que se consumen en el día a día.

El principal consejo es leer la etiqueta de cada producto. En ella, no solo debemos tener en cuenta los gramos de azúcar que presenta, sino también los endulzantes utilizados, además del resto de ingredientes.

Pues cada vez son más las marcas que se preocupan por la salud de las personas y apuestan por productos saludables que solo contengan nutrientes reales.

Otro de los principales consejos es hacer las salsas, las cremas, los helados, los batidos y los zumos, entre otros productos, en casa. Es decir, en vez de comprar zumos con alta cantidad de azúcares añadidos o un bote de crema de verdura, elaborarlo en casa. Pues así será la única manera de asegurarse de que no llevan azúcar añadido.