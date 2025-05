Cardióloga habla claro sobre el desayuno: estos alimentos están prohibidos

La alimentación es un tema realmente importante pues junto con la actividad física y unos buenos hábitos de vida forma los pilares fundamentales en la vida humana. Además, influye directamente en los procesos y funciones vitales del ser humano , como el metabolismo, la nutrición, la circulación, la respiración, la temperatura, entre otros.

Los expertos generalmente concuerdan en que una buena alimentación reside en el equilibrio de los nutrientes esenciales, entre los que destacan las vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas y agua.

Sin embargo, este equilibrio no es sencillo si no tienes unos mínimos conocimientos previos sobre alimentación. De esta manera, lo ideal es escuchar a los profesionales en nutrición para saber qué alimentos son perjudiciales y cuáles no.

¿Qué no se debe comer en el desayuno?

Una cardióloga en sus redes sociales conocida como @cardio.figueroa explica qué es lo que ella no desayunaría siendo cardióloga. Una profesión de bastante prestigio pues estudian el corazón y el sistema circulatorio, incluyendo las enfermedades y afecciones que les afectan.

En su vídeo publicado en la plataforma TikTok explica que en primer lugar no desayunaría zumos industriales, así como cereales azucarados, ni galletas ni bollería, ni cacao o similares, mantequilla (a diario) y por último pan de molde ultraprocesados.

La propia experta aclara que esto aplica tanto para adultos como para niños, "Cada mañana, muchos niños arrancan el día con productos que parecen inofensivos.. pero están cargados de azúcar, grasas saturadas y calorías vacías ¿Sabías que el desayuno puede marcar la diferencia en su salud cardiovascular futura?

Además aclara que "un exceso de azúcares añadidos en la infancia se asocia con mayor riesgo de obesidad, hipertensión y síndrome metabólico. La Organización Mundial de la Salud recomienda evitar estos productos desde los primeros años de vida".

La propia organización explica que "de acuerdo con el Dr. Douglas Bettcher, Director del Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, «la ingesta de azúcares libres, entre ellos los contenidos en productos como las bebidas azucaradas, es uno de los principales factores que está dando lugar a un aumento de la obesidad y la diabetes en el mundo".

¿Cómo desayunar correctamente?

Por otro lado, en un vídeo paralelo la profesional explica lo que sí desayunaría. En este sentido explica una serie de alimentos a base de proteínas y grasas saludables buenas para el organismo y para desarrollar el resto de día de forma plena.

Huevo: a la plancha, en tortilla, revuelto...Fuente de proteína de alta calidad, vitaminas y colina, esencial para el sistema nervioso y el metabolismo. Sacia, nutre y no hay evidencia sólida que lo relacione con mayor cardiovascular en personas sanas.

Pan integral: Fuente de carbohidratos complejos y fibra, que ayuda a controlar la glucosa, el colesterol y la energía real ¡mejor si es de la panadería de toda la vida!

Aceite de oliva virgen extra (AOVE): Rico en antioxidantes y grasas monoinsaturadas. Antiinflamatorio, cardio protector y base de la dieta mediterránea.

Aguacate: rico en grasas saludables, fibra y micronutrientes como el potasio, que ayuda a regular la presión arterial.

Avena y chía: Fibra soluble que ayuda a reducir el colesterol LDL y mejora el tránsito intestinal. Además, la chía aporta omega-3 vegetal.

Fruta de temporada: Rica en antioxidantes, agua, fibra y micronutrientes. El azúcar de la fruta no es tu enemigo, aunque hay ciertas variedades que tienen menor índice glucémico, como los frutos rojos.

Frutos secos crudos: Un puñado al día aporta omega-3, magnesio y saciedad. Bueno para el corazón y en versión snack .Acompañado de bebida vegetal (como leche de avena) con café o matcha, según el día . Sin obsesiones, pero con criterio. Porque comer bien no es solo una moda, es salud con base científica.

¿Qué dicen los estudios?

Sin duda alguna la ciencia siempre ha intentado averiguar nuevas opciones para mejorar la calidad de vida humana. Así pues, la prestigiosa Universidad de Harvard, estudia cuáles son los alimentos para elaborar el desayuno perfecto.

En sí, el desayuno tiene que incorporar el 20% de los nutrientes recomendados, siendo de unas 300 a 500 kilocalorías para una persona sana con unas necesidades medias de 2.000 kcal diarias.

Por otro lado, otro estudio publicado en la revista Nutrients muestra dos opciones de desayuno saludables: avena y huevos. Según la investigación, que comparó el impacto de ambos alimentos en grupos con dietas de igual aporte calórico, consumir huevos cocidos mostró ventajas significativas, especialmente en el control del hambre.

Los participantes que desayunaron huevos experimentaron una reducción notable en los niveles de grelina, conocida como la hormona del hambre, lo que les ayudó a sentir mayor saciedad. Además, los resultados del estudio señala que tanto los huevos como la avena son seguros desde la perspectiva cardiovascular, como explicaba la cardióloga figueroa.