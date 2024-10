¿Cómo encontrar el 'punto ciego' natural de tu ojo? Puedes hacerlo con tu teléfono móvil

El cuerpo humano, aunque es una creación altamente optimizada, tiene algunos fallos, no es 'perfecto'. Ya sea por vestigios en desuso heredados por la genética (como el apéndice) o partes que con el desarrollo de la tecnología y la agricultura ahora carecen de tanta importancia (como las muelas del juicio), el 'templo que habitamos' no tiene las proporciones ajustadas al milímetro, y a veces da algunos errores.

Nos referimos aquí a fallos en un cuerpo sano, sin entrar en enfermedades, patologías o deformidades. Aun con unos ojos con cero dioptrías y sin ningún rasgo de miopía, hipermetropía o astigmatismo, este órgano humano encargado del sentido de la visión seguiría siendo imperfecto. Al igual que ocurre con muchos automóviles, nuestros globos oculares tienen un 'punto ciego'.

A través de un examen visual a tiempo, el óptico-optometrista puede determinar si alguien padece algún defecto refractivo CNOO

No debe confundirse con el 'punto muerto' del cambio de marchas, sino que el 'punto ciego' es una región mínima, pero existente en los ojos donde no es posible la visión. Es un rasgo común a todas las personas, y de no existir esta pequeña región ciega, no sería posible tener un sentido de la vista funcional y en buen funcionamiento.

¿Por qué tenemos un 'punto ciego' en los ojos?

Los seres humanos podemos captar la luz y los colores gracias a dos clases de células receptoras: los conos y los bastones, llamados así por la curiosa forma que tiene cada uno. Esta clase de estructuras celulares cubren toda la retina del globo ocular, y envían la información al cerebro para que sea procesada a través del nervio óptico.

Aunque no tanto como los halcones o gatos, las personas tiene un sistema de visión bastante desarrollado. Su principal problema se ubica en la transmisión, ya que este nervio óptico atraviesa la retina, dejando la zona por la que pasa sin capacidad de recibir información. Esto no ocurre en los cetáceos (pulpos, calamares, sepias, etc.), ya que su nervio se ubica tras la retina y no a través, confiriéndoles una visión superior.

Sepia animal marino PIXABAY

El test para encontrar el 'punto ciego' natural de tus ojos

Hoy en día la oftalmología ha avanzado mucho, los progresos en materia de electrónica y tecnología de la salud han permitido crear aparatos de medición de patologías visual extremadamente precisos. El salto desde las primeras lentes para 'ver de cerca' y sus cristales gruesos como si fuesen 'antibalas' hasta las actuales lentillas de menos de un milímetro de grosos es abismal.

Ya es posible hacer test de visión desde casa a través ciertos formularios de páginas web o aplicaciones específicas. Hace unas semanas, Federópticos Faidel compartía en su cuenta oficial en la red social de TikTok un vídeo con el que aseguran que se puede encontrar el 'punto ciego' de cada ojo de forma rápida y sencilla.

Para ello, se deberá tapar un ojo completamente con una mano, procurando anular por completo la visión, primero con uno y luego con el otro. Después, sujetando el teléfono móvil con la mano contraria, se debe colocar a aproximadamente unos 10 centímetros de distancia de la cara y atender a las instrucciones del vídeo. La visión de los ojos se superpone, por eso si se mira con los dos a la vez sería imposible encontrar este 'punto ciego'.

Aparecerán en pantalla dos puntos, uno verde a la derecha y uno rojo más pequeño a la izquierda. A continuación, como bien explican los profesionales, se debe mirar fijamente al punto verde, mientras acercamos y alejamos despacio el 'smartphone', progresivamente. A cierta distancia, llegará un momento exacto en el que no podamos ver el pequeño punto rojo. Ese sería el 'punto ciego' del ojo con el que miramos. Para encontrar el del otro, bastaría con repetir la operación con el contrario tapado esta vez.

Otro método tradicional para tratar de hallar ese espacio sin visión de nuestros globos oculares se realiza de la misma forma, pero dibujando un pequeño círculo en el lado izquierdo y una cruz en el derecho. Alejando y acercando el papel donde los hayamos pintado, deberíamos ser capaces de encontrar el 'punto ciego' de cada uno de los ojos.