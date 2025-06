Cómo escoger una buena sandía: el truco andaluz que nunca falla y poca gente conoce

Las sandías son aquel alimento que comemos en épocas calurosas como el verano y que se caracteriza por su forma ovalada, color rojizo y cáscara lisa, generalmente de color verde, aunque la podemos encontrar en tonos más claros.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2024 se produjo en España un consumo medio de 1,31 kilos de sandía por hogar en un mes. Datos que reflejan la importancia de esta fruta en los hogares españoles.

Sin embargo, elegir sandía no es tan fácil como parece. En ocasiones escoges la que mejor apariencia tiene y cuando llegas a casa y la abres no se encuentra en buen estado.

¿Cómo elegir una buena sandía?

Una usuaria en la plataforma TikTok explica un truco andaluz para elegir una buena sandía. Aquí cabe recordar que según el Ministerio de Agricultura, el 61% de la totalidad de la superficie de sandía en España se encuentra en Andalucía.

Comienza el vídeo explicando que "la sandía tiene dos partes, una sería la del rabito y la otra el culo". Ahora bien, "primero en lo que te tienes que fijar es en el culo, cuanto más grande mejor será"

Por otro lado, "otra cosa en la que te debes fijar, es en el sonido, cuanto más hueco suene mejor". Así podrás elegir una sandía fresca y en mejor estado para su consumo que el resto.

Beneficios de comer sandía

Los beneficios de la sandía son muchos, y es impresionante encontrar una fruta saludable y sabrosa al mismo tiempo. Pero, además de esto, esta fruta posee ciertas propiedades que actúan sobre el organismo ayudando a su prosperidad.

Hidratación: El contenido de la sandía es cercano al 90% de agua. De esta manera, se convierte en una fruta ideal para mantenerse hidratado durante los calurosos días del verano

Antioxidantes: La sandía es rica en vitamina C y licopeno, dos antioxidantes naturales que ayudan a proteger nuestras células frente a los radicales libres y el estrés oxidativo. Además, pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Huesos y corazón: Esta fruta contiene citrulina, un aminoácido que promueve la producción de óxido nítrico en el organismo. Este óxido ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, ayudando así a mejorar la circulación y la salud cardiovascular. Incluso, la sandía contiene potasio y magnesio que ayudan a mantener los huesos fuertes.

Presión Arterial: Debido a la citrulina antes mencionada y el potasio, esta fruta ayuda a mantener la presión arterial saludable. Además, la citrulina mejora la función de los vasos sanguíneos.

¿Cuánta sandía puedes comer al día?

La ración recomendada de fruta fresca suele oscilar entre 150 y 200 gramos por toma, lo que equivale a una taza o una rodaja grande de sandía o melón. En términos prácticos, eso significa que puedes disfrutar de una o dos raciones al día (entre 300 y 400 gramos en total), sin que ello suponga un problema para el peso o la salud.

No obstante, como advierten desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), un consumo excesivo, por ejemplo, medio kilo o más en una sola comida, puede no sólo sumar más azúcares de los necesarios, sino también desplazar el consumo de otros alimentos esenciales, como proteínas o grasas saludables.

Por ello, es preferible que este tipo de frutas como el melón o la sandía complementen una comida o se consuman como tentempié, en lugar de ocupar el lugar de una comida completa.