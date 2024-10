¿Cuánto tiempo hay que hacer de bicicleta estática para perder peso? Esto es lo que opinan los entrenadores

La bicicleta estática junto a la cinta de correr son las máquinas más utilizadas en los gimnasios y centros deportivos. Su objetivo es simular el ejercicio realizado en bicicleta de carretera o tradicional, y también fortalecer el tren inferior (glúteos, muslos y piernas). Además de aportar importantes beneficios a la salud y condición física del usuario.

La quema de calorías y la cantidad de peso que se pierde dependen del tiempo y de la intensidad a la que se pedalee y por su puesto, de la condición física de cada persona. No es lo mismo para un principiante que para un aficionado del atletismo.

¿Cuántas horas de bicicleta estática debo hacer para bajar de peso?

Esta es una de las principales preguntas en el momento que nos subimos a una de estas bicicletas. Según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, afirma que durante los primeros 20-30 minutos no se pierde tanta grasa porque tu cuerpo lo que hace es utilizar las reservas de glucosa. Por lo que, en este sentido recomiendan estar más de media hora en la bici.

El entrenador personal Raúl González, que cuenta con un centro en Madrid, comenta que a nivel principiante, es importante ir poco a poco. La clave es ir empezando por 20 o 30 minutos diarios e ir sumando poco a poco. En cuanto a la teoría de la Universidad Politécnica, no está del todo de acuerdo. Afirma que "no es que a partir de cierto momento empieces a perder grasa y antes no, sino que es proporcional. Al principio es verdad que quemas menos, pero con el paso del tiempo esa curva va subiendo, así que siempre se quema, hagas 20 o 45 minutos".

Lo ideal para esta práctica, según González es realizarla tres o cuatro días por semana en sesiones de 45 minutos. De esta forma, a partir del primer mes vas a poder empezar a notar los cambios. Aunque siempre dependerá de los factores personales y de cómo sea el ejercicio. Además de la alimentación y el combinar la bicicleta estática con otros deportes. Otra forma un poco menos agotadora es realizar esta actividad física durante media hora todos los días, que es menos costoso y más efectivo.

¿Qué pasa si hago 20 minutos de bici estática todos los días?

Según la cuenta de TikTok @entrenador_online uno de los beneficios más sorprendentes de andar en bicicleta durante 20 minutos todos los días es la rápida recuperación. Andar en bici exige mucho menos al cuerpo que otras actividades aeróbicas. Es más fácil andar en bici que correr por ejemplo, y aún así obtienes resultados similares. Afirma que, como es la bicicleta la que está en contacto directo con el suelo en vez de tus piernas, minimiza el impacto en las articulaciones del cuerpo.

Por otro lado están los beneficios mentales, andar en bicicleta libera endorfinas y serotonina, las sustancias responsables de la sensación de placer. También, habla sobre que puedes extrapolar esta actividad a la calle sobre una bicicleta tradicional en vez de la estática. Sino, la mejor opción en los gimnasios es la bicicleta horizontal o la variante ergométrica.