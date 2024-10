El desayuno de Bellingham que todos deberíamos copiar: ¡Acelera el metabolismo y alarga la vida!

Jude bellingham se convirtió en el fichaje estrella de la pasada temporada y es uno de los hombres clave para Carlo Ancelotti. El inglés es, sin duda, un jugador especial. Con 21 años puede presumir de ser el futbolista más joven en debutar con la selección absoluta de Inglaterra y el segundo fichaje más caro de la historia del club blanco e incluso de que un club retirara su dorsal. Pero seguro que aún hay cosas que desconoces de él, como sus secretos nutricionales.

Elegir los alimentos adecuados es fundamental para sacar un rendimiento óptimo al entrenamiento y a la competición de cualquier deportista de élite. Desde hace unos cinco años, la ciencia de la nutrición ha entrado de lleno en los vestuarios. Atrás quedan los tiempos en que los futbolistas regaban las victorias con litros de alcohol, tras atiborrarse de pizzas. Ahora, en cambio, mejoran su rendimiento y evitan lesiones gracias a la ortodoxia nutricional. Esto ha llevado a los mejores futbolistas del mundo a ponerse en manos de especialistas para llevar una dieta que no solo sirva para bajar peso sino también para ganar masa muscular y evitar lesiones indeseadas que los mantengan alejados de la competición. Jude Bellingham es uno de ellos.

El Chiringuito desveló la dieta a la que está sometido el centrocampista del Real Madrid, marcada por el chef Alberto Mastromatteo, el mismo que tenía contratado Benzema y que cambió radicalmente su cuerpo. La dieta consta de unas cuatro o cinco comidas que varía en función de los días en los que hay partido o en los que no, y en la que no pueden faltar tres alimentos: Verduras, pollo y yogurt.

Un desayuno recomendado por la ciencia

Pero la clave está en su desayuno. Para desayunar Bellingham opta por un yogur griego con semillas de chía y copos de avena. Este último ingrediente tampoco puede faltar en la dieta de Kylian Mbappé. Varias investigaciones científicas han demostrado que este cereal es una joya para cualquier atleta debido a su composición nutricional. Hidratos complejos, fibra, grasas insaturadas y micronutrientes forman parte de la composición nutricional de la avena, así como una buena cantidad de proteínas y un bajo índice glucémico.

Pero hay otro ingrediente en el desayuno del inglés que los expertos aconsejan incluir en cualquier dieta ya que -además de otros muchos beneficios- ayuda a ganar la batalla a la báscula. Se trata de las semillas de Chía.

Un gran aliado para perder peso

Según un informe realizado por el British Journal of Nutrition, ayudarían a bajar de peso debido a su capacidad para acelerar el metabolismo. De este modo, logran quemar grasas situadas en zonas difíciles de moldear como la cintura y el abdomen. Adicionalmente, son aliadas para prevenir y combatir la celulitis, prevenir el envejecimiento prematuro y ayudar con la disminución de la inflamación.

No obstante, las semillas de chía no son solo potencialmente útiles para la pérdida de peso. También aportan una amplia cantidad de nutrientes como ácidos grasos, omega-3, antioxidantes, calcio, fósforo, magnesio, cobre, hierro y zinc. Una revisión de 2023 del Journal of Functional Foods destacó que las semillas de chía contienen antioxidantes que pueden proteger el hígado y el corazón, además de poseer propiedades que podrían extender la longevidad y reducir el riesgo de cáncer.