Esta fruta baja el colesterol y reduce el riesgo de enfermedades cardiacas, según un estudio

Tener el colesterol alto es la causa detrás del 60% de las enfermedades cardiovasculares, incluidas infartos y trombos, que se padecen en España. Mantener una alimentación equilibrada es clave para reducir los niveles altos del llamado 'colesterol malo' o LDL (por las siglas, colesterol de lipoproteínas de baja densidad). Por eso, los médicos recomiendan comer alimentos que ayudan a bajar o, al menos, a controlar y mantener el nivel de colesterol dentro de unos límites saludables.

En esencia, los alimentos que contribuyen a este fin son muy bajos o nulos en sal. Otros contienen mucha fibra y grasas saludables como omega-3 y omega-6. Y, por último, también se recomiendan platos que puedan ayudar a controlar el peso corporal o reducir el sobrepeso. Es por ello que las verduras y las frutas deben ser la base de una buena dieta; no solo para las personas que quieran bajar el colesterol, sino para toda la población en general.

Así, algunos alimentos buenos para el colesterol son las manzanas, el plátano, los cítricos o las cerezas. Otras opciones populares son la avena, las almendras y otros frutos secos, pero hay una fruta en concreto que merece especial atención y que, según un estudio reciente, puede bajar el colesterol y mejorar tu salud cardiometabólica. Hablamos del aguacate.

El nuevo trabajo, publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, revisa los efectos de comer aguacate sobre los factores de riesgo cardiometabólico. La salud cardiometabólica son los factores que influyen en la 'velocidad' y estado del metabolismo, así como en el riesgo de enfermedades del corazón. Los indicadores de salud cardiometabólica incluyen el nivel de glucosa en sangre, el nivel de colesterol, la presión arterial y el peso corporal medido por el Índice de Masa Corporal (IMC).

Los investigadores, del Centro de Investigación Industrial de Salud y Bioseguridad de Adelaida, en el sur de Australia, indican que los aguacates son ricos en grasas insaturadas, y su consumo podría influir en los factores de riesgo modificables de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, querían confirmar sus efectos, porque, hasta ahora, las dos revisiones anteriores que examinaron el impacto de la ingesta de aguacate en los lípidos sanguíneos, arrojaron resultados contradictorios.

¿El aguacate es bueno para el colesterol?

El presente estudio revisó 674 registros sobre los efectos del aguacate en la salud cardiometabólica, de los cuales 494 se sometieron a un cribado inicial. Finalmente, se revisaron 69 estudios y se seleccionaron 10 para el análisis. Los 8 ensayos que incluyeron contaron con 503 participantes en total, a los que se midió el nivel de lípidos en sangre.

De este modo, los científicos pudieron extraer datos de dietas que contenía aguacate en adultos sanos, pero también de adultos con riesgo de enfermedad cardiovascular o diagnosticados con una, como hipercolesterolemia. La cantidad de aguacate osciló entre 99 gramos al día y 330 g/día. ¿El resultado?

Sorprendentemente, no hubo diferencias significativas en el LDL entre los grupos de aguacate y el grupo de control, que no consumió aguacate. Sin embargo, sí que se observaron diferencias significativas entre los subgrupos. Por ejemplo, el colesterol malo disminuyó significativamente en el grupo de aguacate en comparación con los controles en los estudios en los que las personas eran hipercolesterolémicas. Es decir, en aquellas que presentaban niveles de colesterol elevados, éstos bajaron.

Además, el colesterol total fue significativamente inferior en los consumidores de aguacate en relación con los controles, principalmente en los estudios con sujetos hipercolesterolémicos o en los que la intervención fue superior a las ocho semanas.

Al analizar los datos en conjunto, el consumo de aguacate no influyó en los niveles de LDL, triglicéridos o colesterol bueno en comparación con un consumo bajo o nulo de aguacates. Pero sí se produjo un pequeño descenso del colesterol total, debido principalmente a los estudios realizados en personas con hipercolesterolemia.

Investigaciones anteriores y también recientes arrojan datos mucho más optimistas. Por ejemplo, un estudio realizado en ratones y publicado en la revista científica Archivos Latinoamericanos de Nutrición, afirmó hace unas semanas que la pulpa de aguacate redujo significativamente las concentraciones de colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL (malo) y lipoproteínas de muy baja densidad, en comparación al grupo con una dieta hiperlipidica. Por tanto, recomiendan incluir el aguacate en las dietas para reducir el colesterol, por asociarse este alimento a un mejor panel de lípidos o grasas en la sangre.