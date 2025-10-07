Esta nutricionista recomienda cinco alimentos clave del Mercadona: "Son top y muy bajos en calorías"

Cada vez más personas buscan opciones saludables y prácticas en el supermercado. Con la rutina acelerada, las largas jornadas laborales y la falta de tiempo para cocinar, la compra semanal se ha convertido en el primer paso para cuidar la alimentación. Y en este escenario, Mercadona se ha posicionado como uno de los supermercados más populares para quienes quieren comer mejor sin gastar demasiado.

En ese contexto, la nutricionista y creadora de contenido Oriana Marrero compartió en sus redes un vídeo que rápidamente se hizo popular. En él revela los cinco productos del Mercadona que siempre tiene en casa, elegidos por su buena composición nutricional, bajo contenido calórico y versatilidad en la cocina.

"Soy nutricionista y te voy a compartir las cinco cosas que siempre compro en Mercadona", explica al comienzo del vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones.

1. Yogur proteico

Marrero comienza su lista con un clásico: el yogur proteico. Según explica, es uno de los alimentos más versátiles para incluir en una dieta equilibrada, ya que puede usarse en desayunos, meriendas o incluso para preparar aderezos saludables. "Lo uso para todo. Es saciante, rico en proteínas y tiene muy pocas calorías".

Además, al contener una alta proporción de proteínas, ayuda a mantener la sensación de saciedad y contribuye a conservar la masa muscular, algo clave en cualquier plan de alimentación equilibrado.

2. Pimientos asados

En segundo lugar, recomienda los pimientos asados en conserva, una opción ideal para quienes buscan ahorrar tiempo sin renunciar al sabor ni a los nutrientes. Ya vienen listos para consumir y pueden añadirse directamente a ensaladas, pastas o platos principales. "Me encantan porque ya vienen listos, no tengo que hacer nada. Los agrego a las ensaladas y aportan mucho sabor con pocas calorías".

3. Crema de verduras

El tercer producto de su lista es la crema de verduras, que según la nutricionista tiene "ingredientes excelentes y es muy baja en calorías". Se trata de una alternativa práctica para las cenas, especialmente para quienes buscan una opción ligera pero nutritiva.

4. Lomo de cerdo asado

Entre los productos proteicos, Marrero menciona el lomo de cerdo asado como una de sus soluciones favoritas para las cenas. Contiene un 96 % de carne de cerdo, es bajo en grasa y se prepara en pocos minutos, lo que lo convierte en un recurso rápido para quienes no tienen tiempo de cocinar a diario. "Me encanta porque me resuelve casi todas las cenas. Es alto en proteínas, tiene buena composición y muy poca grasa".

5. Palmitos

El último producto de su lista son los palmitos, un alimento que destaca por su alto contenido en fibra y bajo aporte calórico. Marrero asegura que es el único supermercado en el que suele encontrarlos con facilidad y los utiliza con frecuencia para preparar ensaladas o como acompañamiento de carnes y pescados. "Son perfectos para las cenas, porque aportan fibra, llenan y combinan con todo".