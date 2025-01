Estos son los suplementos vitamínicos que nunca debes de mezclar bajo ningún concepto según una experta

El mundo de los suplementos vitamínicos es un lugar con muchos matices y rincones que hay que explorar para una mayor comprensión del mismo. Es así como, en algunos casos, por el desconocimiento propio de aquellos que consumen vitaminas, se tiende a cometer errores relacionados con la mezcla de estas. En un principio, con el objeto de maximizar sus beneficios existe una falsa creencia acerca de la combinación de suplementos que hay que desmentir pues, en este sentido, también subsisten una serie de reglas que no hay que saltarse a la ligera.

En esta época en la que los resfriados se regalan y las gripes se ceden entre iguales es todavía más importante tener en cuenta estos factores. Para ello nos apoyamos en la opinión de los expertos, María José Alonso Osorio, profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), en un artículo publicado en el sitio web del centro ha revelado las claves para entender el por qué de la mezcla de suplementos. Generalmente el problema que rodea a dichas aleaciones tiene que ver con una pérdida de eficacia de los dos suplementos que se toman a la vez.

"Hay que diferenciar las combinaciones que se encuentran en los complementos alimenticios multivitamínicos y minerales, en los que los micronutrientes se encuentran en dosis en las que se equilibran entre sí y en matrices que permiten su administración conjunta, y la toma por separado de dosis altas de diferentes micronutrientes y suplementos" explica la docente. Indagando en su testimonio encontramos un listado con varias combinaciones que se suelen hacer pero que pueden causar el efecto contrario al que en un principio se intenta llegar.

Los suplementos vitamínicos que nunca debes mezclar

En primer lugar la especialista en farmacia explica que la vitamina C junto a la B12 no son una buena pareja de baile. "Tomar dosis elevadas de vitamina C al tiempo que la vitamina B12 puede reducir la absorción de la segunda" indica. Poniendo como protagonista a la ya mencionada en el primer caso, la vitamina B12, su combinación con la vitamina D tampoco es aconsejada por la experta. Esto sucede debido a que "la vitamina D es soluble en grasas y la B12 en agua", por lo tanto lo recomendable es que se tomen por separado para no afectar en la absorción.

En adición, el ácido fólico, o vitamina B9, junto al B12 es otra opción que no se debe mezclar pues "dosis elevadas de ácido fólico pueden reducir las concentraciones de vitamina B12 en sangre" expresa Osorio. Por último, esta es la combinación más compleja de todas, del mismo modo que su sustitución. En efecto se trata de mezclar hierro, té y calcio, una fusión nada recomendada ya que "el té verde reduce la absorción del hierro a causa de los taninos". En su lugar la catedrática nos aconseja tomar hierro en forma de zumo de naranja, porque la vitamina C potencia su absorción. "Los suplementos de hierro deben tomarse con dos horas de diferencia respecto de los alimentos o de los suplementos ricos en calcio" asegura.

¿Qué beneficios tiene la mezcla de magnesio y calcio?

La profesora Alonso Osorio propone esta combinación porque a diferencia del listado anterior esta si que fomenta una mayor absorción, concretamente el magnesio es el que contribuye a la captación de los beneficios del magnesio. Aunque cabe recalcar que, para que sus efectos sean los buscados, la proporción no debe sobrepasar las dos unidades de calcio por una de magnesio. "Un exceso de calcio disminuye de forma dramática la absorción de magnesio" concluye la especialista. De esta manera, si se siguen las recomendaciones los beneficios de ambas vitaminas florecen y se intensifican.