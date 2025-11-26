Juanmi Pons, nutricionista: "Esta es la leche más saludable del supermercado"

Un vídeo ha vuelto a encender el eterno debate sobre la leche. El protagonista es Juanmi Pons, nutricionista y entrenador personal, conocido en redes como @juanmipons, que se somete a un pequeño juego: alguien le va diciendo tipos de leche y bebidas vegetales y él les pone nota del 0 al 10 mientras comenta qué le parecen.

El vídeo arranca con la leche entera, la clásica de toda la vida. Pons le otorga un 5 sobre 10 y la describe como "la leche menos procesada". Para él, precisamente ese menor grado de manipulación la convierte en la opción "más natural" dentro del abanico de productos lácteos del supermercado.

Cuando pasa a la leche semidesnatada, la nota baja a un 3. Pons la define como "una leche bastante procesada", que "pierde toda la naturalidad de este producto". El hecho de retirar parte de la grasa y ajustar la composición hace que, según él, se aleje demasiado de la leche original. La valoración desciende aún más cuando aparece la versión sin lactosa de esa misma semidesnatada: un 2. Aquí el nutricionista insiste en que es "igual que la anterior, pero más procesada".

La leche desnatada tampoco se salva. Pons le da un 2, la califica como "la más procesada" y añade que es "la que menos nutrientes aporta". La retirada casi total de la grasa, a su juicio, deja un producto empobrecido desde el punto de vista nutricional.

El vídeo no se detiene solo en las leches de vaca. También hay espacio para las alternativas vegetales, cada vez más presentes. Cuando le mencionan una bebida de soja 0% azúcares, Pons es directo: le pone un 2 y sentencia que no la recomienda. "No recomiendo la soja, es un producto bastante nocivo", afirma.

La bebida de almendras tampoco sale bien parada. Pons le asigna un 2 y la mete de lleno en la categoría de ultraprocesados. Critica su lista de ingredientes, donde suelen aparecer "estabilizantes, conservantes y otros productos que realmente no aportan absolutamente nada y son dañinos".

Tras recorrer una a una todas las opciones, el vídeo culmina con la reflexión más tajante del experto. "La verdad es que no recomiendo ninguna leche", señala. "Es un producto hecho para animales herbívoros y nuestra forma intestinal se ve totalmente dañada".