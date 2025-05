Cáncer de ovario: los síntomas desconocidos y señales de alerta que pueden confundirse con otra enfermedad

Aunque solo representa el 3% de todos los tumores femeninos, el cáncer de ovario es la quinta causa de muerte por cáncer entre mujeres. Se estima que en 2025, unas 3.748 españolas recibirán este diagnóstico, una cifra que pone de relieve la importancia de mejorar su detección precoz. Y es que, mientras el 93% de las pacientes diagnosticadas en fases tempranas (estadios I o II) sobrevive más de cinco años, este porcentaje cae drásticamente al 13% en fases avanzadas (estadios III o IV).

Durante años se ha asumido que este tipo de cáncer "no da la cara" hasta que ya es demasiado tarde, lo que ha dificultado los diagnósticos tempranos. Sin embargo, un reciente estudio británico cuestiona esta creencia y aporta esperanza. Publicado en la revista International Journal of Gynecological Cancer, el análisis de datos de 1.741 mujeres en 24 hospitales del Reino Unido sugiere que en 1 de cada 4 mujeres, los síntomas iniciales de cáncer de ovario fueron claves para detectar la enfermedad a tiempo y, en algunos casos, salvar su vida.

Con síntomas iniciales del cáncer de ovario, el estudio se refirió a:

Dolor abdominal

Hinchazón persistente

Sensación precoz de saciedad

Acumulación de líquido

Notar una masa en el abdomen

Los investigadores subrayan que estos síntomas suelen presentarse entre tres meses y tres años antes del diagnóstico, pero a menudo son inespecíficos o poco molestos, lo que lleva a las mujeres a ignorarlos o ser malinterpretados por los profesionales. Por eso, recomiendan que no se minimicen estas señales y se acuda al médico ante cualquier persistencia inusual.

A qué síntomas de cáncer de ovario debo prestar atención

El cáncer de ovario puede comenzar a manifestarse de una o varias formas, y muchas de ellas pasan desapercibidas al confundirse con molestias comunes. Es frecuente que los primeros signos incluyan una sensación persistente de hinchazón, saciedad anormal durante las comidas o dificultad para comer, síntomas que muchas mujeres atribuyen a trastornos digestivos menores.

Otros indicios más evidentes incluyen sangrado o secreción vaginal excesiva (especialmente después de la menopausia), dolor o presión en la pelvis, dolor abdominal o lumbar, así como cambios en los hábitos alimenticios y urinarios o intestinales, como una necesidad más frecuente o urgente de orinar, o estreñimiento.

Hoy, 8 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario El Dr. Lucas Minig, especialista en ginecología oncológica en IMED Hospitales, nos explica en qué consiste esta enfermedad y por qué es tan importante detectarla a tiempo. En el 80% de los casos, el cáncer de… pic.twitter.com/etaS4VUvFV — IMED Hospitales (@IMEDHospitales) May 8, 2025

El sistema de salud británico (NHS) ha hecho hincapié en que la sensación de hinchazón sin causa aparente, especialmente cuando es recurrente, debe considerarse un posible síntoma de cáncer de ovario. Esta hinchazón puede sentirse desde la parte baja del abdomen hasta el estómago y suele deberse a una acumulación de líquido conocida como ascitis.

A pesar de su relevancia, la ONG Target Ovarian Cancer advierte que la mayoría de las mujeres no son conscientes de ello: en una encuesta realizada a 1.000 británicas, el 79% no relacionaban la hinchazón con el cáncer de ovario, el 68% desconocía que el dolor abdominal podía ser un síntoma y solo un 9% identificaba la sensación de saciedad como una posible señal de alerta. Además, la mayoría de las mujeres (99%) no sabían que la necesidad de orinar con más frecuencia también es un signo.

Los expertos concluyen que estos hallazgos refutan la creencia de que toda paciente con síntomas ya se encuentra en fase avanzada, y abogan por una mayor vigilancia y protocolos clínicos que prioricen la investigación precoz ante cualquier indicio sospechoso. Sin embargo, en España, no existe actualmente un programa de cribado específico para el cáncer de ovario. Las revisiones ginecológicas regulares, especialmente tras la menopausia, siguen siendo la mejor defensa. Pero este estudio abre una puerta importante: los síntomas sí pueden ser una alerta eficaz, y actuar rápido puede marcar la diferencia.