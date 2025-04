Casi nadie sabe esto sobre la menopausia: los síntomas que se presentan a partir de los 30 años

Los sofocos, los cambios de humor, el aumento de peso y el insomnio son signos de cambios hormonales y síntomas de la menopausia. Este periodo inicia cuando una mujer deja de tener ciclos menstruales. Sin embargo, también pueden presentarse durante la perimenopausia, una etapa de la vida mucho más desconocida, que es la que precede a la menopausia. En ella, el cuerpo se prepara para que la menstruación cesa por completo y dura hasta un año después del último periodo menstrual.

«La perimenopausia empieza cuando el ciclo menstrual ha empezado a cambiar y es persistente», explica Lauren Baker, doctora en obstetricia y ginecología del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio y profesional certificada de la Sociedad de Menopausia. Durante la perimenopausia, el periodo es muy irregular: «La definición formal es que los periodos fluctúan al menos siete días durante al menos 10 meses».

Pero tener reglas que duran tiempos distintos no es la única señal de perimenopausia. Esta etapa se asocia con hasta 34 síntomas y, aunque por lo general comienza a mediados de los 40, según las voces expertas podría comenzar mucho antes. Una nueva encuesta realizada por el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio a 1.068 mujeres de Estados Unidos muestra que el 61% cree que llegará a la menopausia a los 40 años. Cuando, en realidad, algunas empezarán a experimentar síntomas ya a los 30, y la mayoría de las mujeres no verán el inicio de la menopausia hasta principios de los 50.

La perimenopausia puede hacer que las mujeres también pueden experimentar dolor en las articulaciones, baja libido, dificultad para dormir, fatiga, aumento de peso, palpitaciones, dientes sensibles, confusión mental, cambios de humor depresión, ira, ansiedad y baja autoestima, entre otros síntomas.

No obstante, las expertas de Ohio afirman que es tan importante no ignorar los síntomas como no achacarlos todos al inicio de la menopausia. Según Baker, la perimenopausia no es una experiencia universal, y por eso es tan importante que cualquier cambio, preocupación o síntoma sea puesto en conocimiento de su médico para encontrar el mejor tratamiento para su cuerpo.

La encuesta del Estado de Ohio mostró que la mitad de las mujeres (52%) cree que la dieta y el ejercicio pueden ayudar a tratar los síntomas de la menopausia, y los expertos están de acuerdo. "Una dieta rica en calcio y vitamina D es muy importante para la salud ósea", afirma Baker. Y añade: "La fibra y las proteínas también ayudan a controlar el peso. Y también es muy importante asegurarse de consumir alimentos integrales, muchas frutas y verduras".

La encuesta también reveló que una de cada tres mujeres está preocupada por los efectos a largo plazo de la menopausia sobre la salud. Otras preocupaciones relacionadas con el envejecimiento reproductivo entre las encuestadas son los síntomas físicos (25%) y la salud mental (18%). Las mujeres más jóvenes eran más propensas a decir que la salud mental es su principal preocupación relacionada con la menopausia que las mujeres mayores (25% entre las de 18-29 años frente al 10% entre las mayores de 65).

"Los problemas en el trabajo, los efectos adversos en la calidad de vida y los problemas de salud también se han asociado a la menopausia", destaca Baker. "Por suerte, existen tratamientos eficaces y formas de sentirse mejor para no sólo sobrevivir, sino prosperar".