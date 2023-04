¿Cómo detectar los síntomas del cáncer de piel que padecía Patricia Rite?

Patricia Rite, la influencer conocida tras su paso como concursante de "Mujeres y Hombres y Viceversa" ha fallecido a los 30 años debido a un cáncer de piel que le diagnosticaron en 2019. De Mónica Carillo a Hugh Jackman o Diane Keaton, son muchas las personas que conviven o que han padecido esta enfermedad oncológica, pues es el más común del mundo y, la mala noticia, es que va en aumento. Cada año en España se diagnostican casi unos 80.000 casos, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Por ello, saber reconocer los síntomas del cáncer de piel para detectarlo a tiempo resulta crucial hoy en día.

Los tumores dermatológicos se producen por el crecimiento anormal y descontrolado de las células cutáneas, una alteración debida a la acción de la radiación ultravioleta (UV) que procede del sol o de fuentes artificiales como camas bronceadoras, tal y como explica la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Existen tres tipos: el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma. Este último es el menos frecuente, con una supervivencia de un 90% a cinco años. Un alto porcentaje que se ha hecho posible gracias a la detección precoz del cáncer de piel en sus estadios iniciales. Sin ella, se reducen las probabilidades de que el tratamiento sea exitoso: la supervivencia de un tumor más avanzado es del 64% y, en el caso de metastásico, es del 23%, según datos de la Asociación Americana de Cáncer.

No todos los tipos de cáncer de piel presentan las mismas características. La mayoría se manifiesta principalmente en las zonas de la piel más expuestas al sol, como el cuero cabelludo, la cara, el cuello, el pecho, los brazos y las manos. Pero hay otros más escurridizos, que se pueden formar debajo de las uñas o en el área genital. Además, afecta a todos los tipos de piel. Si bien tener la tez clara es un factor de riesgo, es preciso desterrar mitos como que las personas de piel oscura no lo padecen, ya que no es así.

El melanoma es el tipo de cáncer de piel más grave larazon

Las autoexploraciones mensuales de la piel son la primera línea de defensa contra el cáncer de piel, prestando especial atención a manchas, bultos, llagas y lunares. En el caso del melanoma, la forma más didáctica para recordar e identificar sus síntomas más habituales es la regla del abecedario. Este método se basas en observar si lunares tienen cualquiera de estas características:

A de Asimetría: la mitad del lunar o marca de nacimiento no corresponde a la otra mitad.

la mitad del lunar o marca de nacimiento no corresponde a la otra mitad. B de Borde: los bordes son irregulares, desiguales, dentados o poco definidos.

los bordes son irregulares, desiguales, dentados o poco definidos. C de Color: el color no es uniforme y pudiera incluir sombras diferentes de color marrón o negras, o algunas veces con manchas rosadas, rojas, azules o blancas.

el color no es uniforme y pudiera incluir sombras diferentes de color marrón o negras, o algunas veces con manchas rosadas, rojas, azules o blancas. D de Diámetro: el lunar mide más de 6 milímetros de ancho (alrededor de ¼ de pulgada o aproximadamente del tamaño del borrador de un lápiz), aunque los melanomas algunas veces pueden ser más pequeños que esto.

el lunar mide más de 6 milímetros de ancho (alrededor de ¼ de pulgada o aproximadamente del tamaño del borrador de un lápiz), aunque los melanomas algunas veces pueden ser más pequeños que esto. E de Evolución: el tamaño, la forma o el color del lunar están cambiando.

Como hemos adelantado, algunos melanomas no presentan estos factores. Es por ello que se recomienda contactar con el médico si se nota algún cambio en la piel, como la aparición de una lesión nueva, una úlcera que no cicatriza, dolor o picazón, un cambio en una lesión antigua, descamación o sangrado en un lunar o cualquier signo que le preocupe.

Una línea negra trasversal en la uña podría ser la manifestación de un melanoma| Fuente: Lashkar.in La Razón

Factores de riesgo del cáncer de piel

Una persona con muchos lunares es más propensa a padecer melanoma.

Lunares atípicos (nevos displásicos) se parecen ligeramente a los lunares normales, pero también tienen algunas características del melanoma. Con frecuencia, son hereditarios aunque puede aparecer tras la exposición solar. Un pequeño porcentaje de lunares displásicos puede convertirse en melanomas, pero la mayoría nunca se vuelven cancerosos.

Piel muy blanca, ojos y cabello claro, que se queman o se llenan de pecas con facilidad.

Antecedentes familiares de cáncer de piel. Aproximadamente 10% de todas las personas con melanoma los tienen.

Haber tenido cáncer de piel con anterioridad.

No utilizar protector solar.

Un sistema inmunitario debilitado.

El envejecimiento.

El sexo: antes de los 50 años, el riesgo es mayor para las mujeres; después de los 50, el riesgo es mayor para los hombres.

Si suma varios factores de riesgo, sobre todo la abundancia de lunares, la piel clara y los antecedentes familiares, los médicos recomiendan acudir con regularidad a un dermatólogo para que examine su piel. También es recomendable autoexaminar nuestra piel a menudo. Lo mejor es hacerse un autoexamen tras la ducha o el baño, en una habitación donde haya mucha luz y frente a un espejo de cuerpo entero. Para ayudar a ver las áreas difíciles, como la parte trasera de los muslos, debemos usar un espejo de mano. Los exámenes regulares de la piel son especialmente importantes para las personas que presentan un mayor riesgo de melanoma.