Correr, nadar o bicicleta: cuál es el mejor deporte para empezar de cero

Iniciar una rutina de ejercicio puede ser un reto, sobre todo al elegir por dónde empezar. Entre las opciones más populares están correr, nadar y andar en bicicleta, tres disciplinas que destacan por sus beneficios para la salud y por la facilidad con la que se pueden adaptar a distintos niveles.

Correr: accesible y sencillo

Es la alternativa más inmediata, ya que solo requiere ropa cómoda y unas zapatillas adecuadas. Permite mejorar la resistencia cardiovascular y ayuda a mantener un estilo de vida activo. Sin embargo, puede resultar exigente para las articulaciones si se comienza con demasiada intensidad.

Nadar: completo y de bajo impacto

La natación trabaja casi todos los grupos musculares y, al realizarse en el agua, reduce el impacto en las rodillas y tobillos. Es una buena opción para quienes buscan un ejercicio integral, aunque depende del acceso a instalaciones específicas y del aprendizaje de la técnica básica.

Bicicleta: adaptable y progresiva

El ciclismo, tanto en exteriores como en bicicleta estática, ofrece una forma de ejercicio versátil. Es útil para trabajar el tren inferior y puede ajustarse en intensidad según la condición física. La desventaja es que en entornos urbanos puede requerir precauciones adicionales en materia de seguridad vial.

No existe un único deporte ideal para todos. La elección depende de factores como la condición física, las preferencias personales y la facilidad de acceso a las instalaciones o al equipo necesario. Lo fundamental al comenzar desde cero es hacerlo de manera progresiva y constante.