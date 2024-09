Día Europeo de la Salud Prostática: El cribado del cáncer más común en hombres, más allá de la PSA

Hoy es el Día Europeo de la Salud Prostática, y dado que el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en España, su cribado resulta crucial. De hecho, la Comisión Europea recomendó su implantación a finales de 2022.

Con este objetivo en mente, la Asociación Europea de Urología lidera un estudio con el fin de impulsar la implantación de programas eficientes de cribado adaptados a cada país y personalizados.

Se trata de enfocar el cribado no solo a la prueba del antígeno prostático específico (PSA), sino a los parámetros de riesgo de cada paciente.

De ahí que serán necesarios estudios de imagen en resonancia magnética (RM) en pacientes de mayor riesgo por antecedentes familiares a partir de los 40 años y en la población general a partir de los 50. Es decir, después de analizar el PSA en sangre, ver si hay que utilizar como prueba diagnóstica de primera línea en el cribado la RM.

«En el caso de la detección, la RM es una herramienta imprescindible, ya que es la técnica de imagen con mayor eficacia y capacidad para detectar lesiones que sean significativas. Es decir, lesiones agresivas y evitar así detectar el cáncer no significativo que es indolente, con crecimiento lento y sin síntomas, ya que es poco probable que afecte a la calidad de vida o cause la muerte», afirma el doctor Kai Vilanova, especialista en RM prostática de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram).

El diagnóstico se hace mediante una biopsia, siendo necesario que el procedimiento se realice dirigido a la lesión que se ha visualizado previamente en RM.

«Uno de los grandes inconvenientes es la imposibilidad de poder disponer de suficientes equipos de resonancia magnética para esta detección precoz. Por eso, además de poder valorar la utilidad de la RM en el cribado, se va a analizar si podemos utilizar marcadores más específicos que el PSA para poder tener mucha mayor certeza de que podamos tener un cáncer antes de indicar una RM. Es decir, seleccionar mucho mejor los pacientes que vayan a ser sometidos a resonancia magnética. Optimizar la utilización de la resonancia magnética para mejorar la detección precoz del cáncer de próstata», explica el doctor.

Y es que no todos los cánceres de próstata son clínicamente significativos, por lo que no todos requieren tratamiento inmediato o agresivo. Estos cánceres de bajo riesgo pueden ser monitorizados a través de un enfoque de vigilancia activa, en lugar de ser tratados con intervenciones como la cirugía o la radioterapia. De ahí que «el objetivo es detectar el cáncer significativo y evitar detectar el cáncer no significativo», incide el doctor.