La dieta enriquecida con folato aumenta el desarrollo de cáncer de colon, según un estudio

El cáncer de colon es una de las mayores amenazas para la salud humana en cuanto a incidencia. Para empezar, es el tumor más frecuente en España. Y, para seguir, es el segundo cáncer más letal. Además, cada vez se detecta más en personas jóvenes. Médicos e investigadores de todo el mundo han advertido de este fenómeno; el caso más relevante fue mediante una publicación en la revista Science, recogida por este periódico.

En ella, dos especialistas de Harvard advirtieron de que la incidencia de este tumor en menores de 50 años aumenta a un preocupante ritmo del 2 al 4% anual en muchos países, con incrementos aún mayores en personas menores de 30 años. Ahora, la pregunta es por qué esta subida del cáncer colorrectal en adultos jóvenes. Entre las posibles respuestas, se señala al sedentarismo o las tendencias de dieta actuales como los principales responsbles.

Sin embargo, existe un debate sin resolver sobre el grado en que "factores ambientales" contribuyen al riesgo de cáncer. Aunque los estudios epidemiológicos sugieren que condicionantes como la dieta pueden contribuir sin duda, especialmente en el caso del cáncer de colon, se desconoce exactamente cómo los factores dietéticos podrían inclinar la balanza a favor del cáncer.

En un nuevo estudio publicado en Cancer Research Communications, la revista revisada por la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, un equipo dirigido por investigadores del Baylor College of Medicine y Princeton (Estados Unidos) revela un mecanismo por el cual el folato dietético aumenta el riesgo de cáncer de colon en un modelo animal.

El folato es una vitamina B que se encuentra naturalmente presente en muchos alimentos como las verduras, aunque es también encontramos "folato fortificado o enriquecido", que significa que se le han agregado vitaminas a alimentos como el pan o los cereales. En su justa cantidad, el folato es realmente importante para que nuestro cuerpo funcione como debe y se mantenga sano. El organismo lo necesita para producir ADN y glóbulos rojos, entre otras células vitales para nosotros.

Alimentos enriquecidos con folato

"En este estudio mostramos una vía mecánica entre la dieta y el cáncer de colon en un modelo animal", dijo el Dr. Lanlan Shen, profesor de pediatría-nutrición en Baylor y miembro del Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center. "Investigamos si esta vía implicaba epigenética, un sistema de marcaje del ADN que determina qué genes se expresarán o no en una célula".

Las células marcan los genes añadiendo pequeñas modificaciones químicas al ADN. Los grupos metilo son una de estas modificaciones químicas. Por su parte, el folato y otros nutrientes asociados participan directamente en la vía metabólica que conduce a la metilación del ADN. "Comprender este vínculo entre nuestras comidas y el funcionamiento de nuestros genes es algo muy importante. Es como encontrar una pieza que faltaba en un rompecabezas que cada vez estamos más cerca de resolver sobre cómo mantener nuestros cuerpos sanos", explica Shen.

En el estudio actual, los investigadores comprobaron el efecto del folato dietético en el desarrollo del cáncer de colon en su modelo animal. El equipo descubrió que los animales que seguían una dieta con suplementos de folato tenían una supervivencia global significativamente menor y más tumores, así como tumores de mayor tamaño, en comparación con los animales que seguían una dieta sin suplementos.

Un examen más detallado de los tumores reveló la presencia de macrófagos asociados al tumor, un tipo de infiltración de células inmunitarias que se asocia clínicamente con la inmunosupresión y el mal pronóstico en pacientes con cáncer colorrectal. Además, los tumores eran muy proliferativos.

"Es importante destacar que observamos un aumento sustancial de la metilación epigenética del gen p16 (un gen implicado en el desarrollo del cáncer de colon) en los animales con la dieta suplementada en comparación con los controles", señaló Shen. "Estos hallazgos iluminan un vínculo directo entre el folato dietético y el desarrollo acelerado de tumores en el colon".

¿Significa esto que tengamos que dejar de tomar folato? No. Si bien los resultados, según el estudio, ponen de relieve "la necesidad de vigilar la seguridad a largo plazo del enriquecimiento de los alimentos con folato y los consiguientes efectos promotores del cáncer, especialmente en pacientes de riesgo". Especialmente, indica, teniendo en cuenta el aumento de la incidencia del cáncer de colon de aparición temprana en Estados Unidos durante las dos últimas décadas.

Estudios contrarios sobre ácido fólico y cáncer

Investigaciones anteriores en modelos animales también sugieren que una ingesta inadecuada (grande) de ácido fólico podría aumentar el riesgo de cáncer. Sin embargo, otros estudios indican todo lo contrario: que el ácido fólico puede reducir el riesgo y la recurrencia cáncer de colon, sobre todo el personas con deficiencia de esta vitamina. Por el medio, un estudio internacional publicado en The Lancet, en 2013, demostró que las personas que consumen ácido fólico no presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer.

"La preocupación de que el consumo excesivo de folato aumentara el riesgo de desarrollar cáncer surgió principalmente de estudios con animales", explica el doctor Young-In Kim, de la Universidad de Toronto, que no participó en el nuevo estudio, pero que condujo uno propio en 2011, cuyos resultados demostraron que enriquecer los granos (como la avena) con folato no provoca un aumento del cáncer colorrectal.

De todos modos, agrega Kim, "sigue vigente la idea de que sería nocivo consumir niveles muy altos de ácido fólico (en suplementos)". Su compañero de estudio, el investigador Todd Gibson coincide en que su investigación no cierra la puerta a esa posibilidad, porque algunos cánceres tardan años en desarrollarse, y su estudio no preveía ese largo plazo. Con todo, ambos aconsejan a las personas sanas no ingerir folato extra. "No es necesario modificar el consumo actual" de folato, a pesar de lo que dice su estudio, pues "la mayoría de la población está ingiriendo la cantidad considerada adecuada".

En cualquier caso, el nuevo trabajo aporta información valiosa sobre cómo los factores dietéticos pueden influir en el riesgo de cáncer, abriendo nuevas vías para tratar o prevenir el cáncer de colon, uno de los más frecuentes y la segunda causa de muerte por cáncer tanto en Estados Unidos como en nuestro país.