Farmaindustria apuesta por implementar un modelo de aprobación acelerada de medicamentos exclusivos

El XX seminario de la Industria Farmacéutica con los medios de comunicación, que se está teniendo lugar esta mañana, ha servido de presentación oficial de la nueva presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós quien en la inauguración del mismo, ha destacado la importancia "del talante, de querer hablar e intentar recuperar la competitividad, construir alianzas". Condiciones imprescindibles ante un panorama que, como ella misma ha reconocido, "es un momento crucial. En estos dos años hay muchas cosas encima de la mesa, es un momento de reconstrucción de la Sanidad de los próximos 20-30 años, por lo que es una excelente oportunidad”.

Se refiere a iniciativas actualmente en marcha y que suponen cambios en el marco de la regulación a nivel global, europeo, nacional y también autonómico, como la recientemente propuesta de la Comisión Europea para la revisión de la legislación farmacéutica europea, cuyo objetivo principal es crear un mercado único de medicamentos que garantice un acceso más equitativo y asequible a los mismos, el Real Decreto evaluación de tecnología sanitaria "que podremos ver en las próximos meses o el de financiación de los medicamentos, que ha quedado aparcado para el año que viene, y toda una vorágine de medidas medioambientales", tal y como ha señalado Juan Yermo, director general de Farmaindustria.

Yermo también ha señalado a "otro tema que nos afecta directamente y es el asegurar igualdad de condiciones fuera de patente, la no discriminación entre medicamentos originales y la marca. Hay iniciativas que merecen ser debatidas y es una ley principal de la ley de mercado", ha dicho.

También ha hecho referencia al punto en el que está la Estrategia de la industria farmacéutica: "Llevamos dos años trabajando con el Gobierno en el desarrollo de esta estrategia y el acceso a los medicamentos es prioritaria". "Los otros dos pilares son fomentar I+D y fomentar las capacidades industriales de España. Partimos de una buena base pues lideramos en participación de ensayos clínicos por encima incluso de Alemania".

Sin embargo, ha advertido, “a veces es bueno no correr porque el hacer cambios sin pensar en los datos y en la evidencia puede tener efectos contraproducentes y contribuir a que España pierda el atractivo actual que tiene para invertir en ella”.

Modelo francés

Respecto a ese primer punto el director general de Farmaindustria ha propuesto "crear un modelo de financiación acelerada, hacer un espejo como existe en Francia para aquellos medicamento que tienen valor terapéutico más evidente. También en medicamento exclusivos que no tienen competencia con otros y en los que a día de hoy se aplican las mismas leyes que con cualquier otro procedimiento. Tenemos propuestas muy concretas y ahora hace falta ver la voluntad política para llevarlas a cabo", ha explicado Yermo.

La idea, tal y como ha explicado la directora del Departamento de Prestación Farmacéutica y Acceso de Farmaindustria, Isabel Pineros, es que “estos medicamentos vengan por una autopista y no por una carretera normal, ese sería el símil. Lo que queremos es que aquellos que se pueda decir que son especialmente relevantes se puedan aprobar de forma más rápida, en un tiempo récord de 90 días y que no se tengan que utilizar en situación especial durante 22 meses como ahora. Y las aprobaciones pueden ser revisables y no permanentes. Esas es la propuesta de Farmaindustria y que se podría implementar mañana mismo si ningún cambio normativo".