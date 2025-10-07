Alimentación
Un estudio concluye que la generación X es adicta a los ultraprocesados
Muchos adultos, especialmente las mujeres, muestran signos de adicción a este tipo de alimentos, según un trabajo con más de 2.000 personas
¿Pueden los ultraprocesados llegar a crear adicción? A decir de un estudio realizado en Estados Unidos, la respuesta a esta pregunta es que sí.
El trabajo, llevado a cabo por un equipo de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, concluye que la adicción a los alimentos ultraprocesados parece ser prevalente entre los adultos mayores en este país, y se da especialmente entre las mujeres que se encontraban en la adolescencia y la adultez temprana cuando la calidad nutricional del suministro de alimentos en ese país empeoró, allá por los año 80. Además, los patrones adictivos de consumo de alimentos ultraprocesados parecen estar asociados con un deterioro de la salud física, mental y social.
El estudio se ha publicado en la revista científica "Addiction", muestra que el 21% de las mujeres y el 10% de los hombres de la Generación X, y el final de la generación del Baby Boom -ahora en sus 50 años y principios de los 60 años-, presentan signos de adicción a este tipo de alimentos.
Estas cifras son considerablemente más altas que las observadas en generaciones anteriores. Entre las personas de 65 a 80 años, solo el 12% de las mujeres y el 4% de los hombres cumplen con los criterios de adicción.
El estudio
Los alimentos ultraprocesados -los producidos industrialmente que suelen contener niveles anormalmente elevados de carbohidratos refinados o grasas añadidas- se generalizaron en el sector alimentario estadounidense en la década de 1980 y han proliferado desde entonces. Se ha demostrado que estos desencadenan una respuesta similar a la adicción. Este estudio examina la prevalencia de la adicción a los alimentos ultraprocesados en adultos mayores estadounidenses y su asociación con diversos aspectos de la salud.
La muestra incluyó 2.038 adultos mayores con una edad media de 63,6 años (49,4% de 50 a 64 años y 50,6% de 65 a 80 años), a los que se encuestó en julio de 2022, de manera transversal en línea y telefónica utilizando la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento Saludable de la Universidad de Michigan. Los análisis estratificados por género examinaron la asociación entre el UPFA y las percepciones de la salud física y mental, así como el aislamiento social.
