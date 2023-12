El grave riesgo de abusar de las cremas con corticoides: puede afectar a los huesos

Cuando aparece un eccema o una psoriasis, es habitual que apliquemos cremas corticoides de venta en farmacia sobre la zona a tratar. Estas pomadas son en realidad un medicamento tópico que contienen corticosteroides, una de las soluciones más recetadas en consulta. Y es que, además de en los casos mencionados, se aplican fundamentalmente para combatir afecciones inflamatorias de la piel: desde dermatitis atópicas hasta reacciones intensas por picaduras de insectos.

Suelen ser medicamentos muy eficaces, aunque su uso no es inofensivo. En cada caso, los potenciales efectos secundarios de cada crema con corticoides estarán diligentemente indicados en sus prospectos. Ahora, un nuevo estudio ha descubierto que las dosis más altas de corticosteroides tópicos están relacionadas con un mayor riesgo de pérdida de la salud ósea.

En concreto, el trabajo vincula los corticosteroides tópicos con la aparición de osteoporosis y fracturas óseas asociadas a un uso elevado, según publican sus autores en la revista científica Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV).

"Este estudio pone de relieve que el uso de corticosteroides tópicos para tratar afecciones inflamatorias de la piel debe hacerse con mucho cuidado y los médicos deben ser conscientes de estos posibles efectos secundarios", resalta el autor correspondiente Chia-Yu Chu, médico del Hospital Universitario Nacional de Taiwán y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Taiwán.

Cremas corticoides y osteoporosis

Los investigadores seleccionaron 129.682 casos de osteoporosis y 34.999 de fractura osteoporótica mayor (FMO) de la Base de Datos de Investigación del Seguro Nacional de Salud de Taiwán y los emparejaron con 518.728 y 139.996 controles (sin osteoporosis ni FMO) por sexo y edad.

El equipo halló claras relaciones dosis-respuesta entre el uso a largo plazo de corticosteroides tópicos y la osteoporosis y la FMO. Por ejemplo, en comparación con la ausencia de dosis, las dosis bajas, medias y altas acumuladas de corticosteroides tópicos se asociaron con probabilidades 1,22, 1,26 y 1,34 veces mayores de desarrollar osteoporosis en cinco años.

Estas dosis respectivas se relacionaron con probabilidades 1,12, 1,19 y 1,29 veces superiores de sufrir FMO. El riesgo de osteoporosis y FMO era mayor en las mujeres que en los hombres. Además, las personas más jóvenes (<50 años) presentaban un mayor riesgo de osteoporosis en comparación con otros grupos de edad.