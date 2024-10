Juan Carlos Unzué, entre los galardonados en los II Premios Nacionales de Enfermería del CGE

Un total de 11.185 votos de enfermeros colegiados y la valoración del jurado han decidido los ganadores de la segunda edición de los Premios Nacionales de Enfermería convocados por el Consejo General de Enfermería y que se entregaron anoche en una emocionante gala. Entre los galardonados se encuentran el exfutbolista y abanderado de la ley ELA, Juan Carlos Unzué, así como la exconsejera de Sanidad de Islas Baleares, Patricia Gómez Picard, enfermera de profesión. Junto a ellos también han sido galardonados otros cuatro enfermeros procedentes de Cáceres, Cuenca, Girona y Jaén. En estos premios se ha reconocido la labor enfermera en los ámbitos asistencial, gestor, docente e investigador, además de a la trayectoria profesional a lo largo de toda la vida.

En una gala presentada por el popular actor y humorista David Amor, y por la enfermera influencer Esther Gómez, más conocida como Mi Enfermera Favorita (@mienfermerafavorita), donde se ha mezclado el humor con la emoción, los nervios y mucho orgullo de profesión, se ha galardonado a Higinio Salgado Pacheco, enfermero del Centro de Salud Arroyo de La Luz (Cáceres), dentro del ámbito asistencial; Francisco Pedro García Fernández, profesor del departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, en el ámbito docente; Rosa Suñer Soler, catedrática de Enfermería en la Universidad de Girona, en el ámbito investigador; Patricia Gómez Picard, ex consejera de Salud y Consumo de Illes Balears y actual diputada en el Parlamento Balear, en el ámbito gestor; y, Teresa Segovia (Cuenca), enfermera jubilada y miembro del Comité de Honor del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Ulceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP), en la categoría de trayectoria profesional a lo largo de toda la vida. Además del ya mencionado Juan Carlos Unzué, como persona ajena a la profesión que más ha contribuido a difundir la labor enfermera.

Foto de familia de los II Premios Nacionales de Enfermería CGE

25 finalistas

Los ganadores de estos II Premios Nacionales de Enfermería del CGE se han decidido a través de un sistema mixto, por un lado, gracias a una votación popular online -entre los 25 finalistas, cinco por cada categoría- designados por el jurado, formado por miembros del Consejo General de Enfermería, los directivos de Enfermería, las sociedades científicas de la profesión y representantes de los decanos de Enfermería, y por otro lado, la valoración del jurado. Para elegir a estos finalistas, el CGE pidió la colaboración de los 52 colegios provinciales de Enfermería de toda España, quienes remitieron sus propuestas para cada una de las categorías hasta conformar un listado de más de 95 candidatos.

Unos finalistas que, para el Consejo General de Enfermería, ya son ganadores. “Todos, los 25 finalistas habéis ganado ya. Pensadlo bien, habéis sido elegidos entre más de 345.000 enfermeras y enfermeros como un referente en vuestro ámbito profesional. Sólo llegar a estar nominado es algo de lo que presumir”, ha señalado Florentino Pérez Raya, presidente del CGE. De hecho, todos los finalistas han recibido un exclusivo diploma en metacrilato diseñado especialmente para estos premios. Además, y como detallaba Pérez Raya, “hoy es vuestro momento, la hora de reconocer la excelencia y la dedicación, la hora de sentirnos orgullosos de lo que hacemos cada día, cada uno desde su puesto de trabajo”, señalaba en su discurso.

Una ceremonia en la que no ha habido presencia de autoridades, por expreso deseo de la organización, que no ha querido ceder el protagonismo de las enfermeras, hartas de que los políticos sólo tengan buenas palabras, pero que no se avalan con hechos.

Máxima expectación

Así, en un ambiente lúdico y festivo y rodeado de la máxima expectación, pues hasta el momento de la gala se desconocía la identidad de los ganadores, David Amor y Esther Gómez, con la colaboración del presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, y de Raquel Rodríguez Llanos, vicepresidenta I de la institución, han ido desvelando premio tras premio entre explosiones de alegría y grandes aplausos.

Más de 200 invitados ha estado presentes en el acto, entre finalistas con familiares y/o amigos, el jurado de los premios, los presidentes de los colegios de Enfermería, miembros del Pleno de la Organización Colegial de Enfermería, y miembros de todos los ámbitos de la profesión: Asociaciones y sociedades científicas de enfermería, directores de Enfermería de hospitales, representantes de facultades de Enfermería, del sindicato de Enfermería Satse…

Premio a los pacientes de ELA

La gala ha comenzado con el premio a la persona ajena a la profesión que más ha difundido o potenciado la labor enfermera. Dado que este premio se decidía íntegramente por el jurado, no contaba con finalistas, se ha querido evitar que se desvelara el ganador con su mera presencia entre el público.

Tal y como se ha puesto de manifiesto durante el acto, “este premio es un reconocimiento a todos los pacientes que padecen ELA en nuestro país, personalizada en quien que se ha convertido en su abanderado. Su lucha, la de todos los pacientes, de sus familiares, la de las asociaciones que los representan, es la que ha hecho posible que, hace unos días, se aprobara en el Congreso de los Diputados la denominada Ley ELA. Una ley que defiende y propugna el derecho de estos pacientes a recibir cuidados enfermeros expertos. Unos cuidados enfermeros que necesitan para sobrevivir con la mayor calidad de vida posible”, ha subrayado Raquel Rodríguez al desvelar el ganador de esta categoría.

Como ha incido Diego Ayuso, “el jurado de los premios ha valorado especialmente el compromiso de Unzué, su tesón y la visibilidad que ha dado a los pacientes. También, obviamente, el haber puesto en valor el papel fundamental que desempeñan las enfermeras y enfermeros españoles en los cuidados que precisan estos pacientes”. De hecho, para hacer extensivo este reconocimiento a todos los pacientes, al escenario del auditorio Íñigo Lapetra también han subido representantes de las tres organizaciones de pacientes más importantes de nuestro país: ConELA, AdELA y la Fundación Luzón.

Ruta Enfermera

Aprovechando este acto, en el que se han reunido representantes de todos los estamentos de la profesión, el CGE también ha rendido homenaje a las dos enfermeras que durante un año entero han contribuido a dar visibilidad a la profesión en la Ruta Enfermera: María Escobar Julián (Palencia) y Lola Vera Caraballo (Huelva). Esta campaña, consistente en un gran tráiler enfermero, se ha desarrollado entre junio de 2023 y junio de 2024 con la que han visitado más de 70 ciudades de toda España para acercar la enfermería a la población, enseñar todos los ámbitos donde trabajan las enfermeras y dar educación para la salud a todos los que visitasen la ruta. Gracias a estas dos enfermeras, embarcadas en esta iniciativa, y a la implicación de los colegios de Enfermería, se han impartido casi mil charlas de diferentes temáticas. Además, ellas dos han atendido dos consultas donde han realizado más de 5.000 exámenes de salud.