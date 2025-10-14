En nuestra vida cotidiana confiamos sobre todo en la vista y el oído, pero existe un sentido silencioso que influye más de lo que imaginamos: el olfato. Un estudio, reciente publicado en «iScience» y resumido por Medscape, ha identificado moléculas concretas del olor corporal femenino capaces de modular el estado de ánimo masculino, incluso sin que los hombres sean conscientes de ello.

Investigadores recogieron el olor axilar de 21 mujeres en las distintas fases de su ciclo menstrual y pidieron a 21 hombres que evaluaran estas muestras. Los resultados fueron claros: los olores de la fase de ovulación se perciben como más agradables, con matices «cítricos», «verdes» y «fragantes», frente a los olores más fuertes o avinagrados de otras fases. Tres compuestos destacaron durante la ovulación: (E)-geranil-acetona, con notas florales y verdes; ácido mirístico, de aroma cremoso presente también en la leche materna; y ácido palmitoleico, casi inodoro, pero parte de la mezcla química característica.

Cuando los investigadores expusieron a hombres a una mezcla sintética de estas moléculas, observaron menos hostilidad, más vitalidad y mejor concentración, todo sin que los participantes supieran que estaban oliendo algo especial. Además, en mujeres inicialmente percibidas como menos atractivas, esta mezcla mejoró su valoración facial.

Este trabajo no prueba la existencia de «feromonas humanas» al estilo clásico, pero sí revela que el olor femenino puede influir sutilmente en la atracción y el estado emocional masculino, abriendo una nueva ventana para entender la comunicación química entre personas.