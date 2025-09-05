Un psiquiatra explica los riesgos de dormir menos de siete horas al día: "Es peor de lo que te imaginas"

El reconocido psiquiatra californiano Daniel Amen, especialista en neuroimagen y fundador de Amen Clinics, ha alertado sobre los graves efectos cognitivos de dormir menos de siete horas diarias de forma continuada. Según sus investigaciones, el cerebro necesita este tiempo mínimo para activar el sistema glinfático, un proceso de limpieza nocturna que elimina "la basura metabólica" acumulada durante el día y que resulta crucial para prevenir problemas de memoria y la aparición de "niebla mental".

El toque de queda neuronal

En un artículo de The New York Post, Amen propone implementar lo que denomina un "toque de queda neuronal", que consiste en acostarse a la misma hora todos los días, incluso durante los fines de semana, y garantizar siempre el mínimo de siete horas de sueño. El psiquiatra también hace especial hincapié en la necesidad de establecer un "atardecer digital", desconectando todos los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir para evitar que la luz azul altere el descanso, sustituyéndolos por actividades relajantes como la lectura o baños calientes.

Para aquellos que sufren de pensamientos repetitivos nocturnos, Amen recomienda mantener un "diario de preocupaciones" donde anotar las inquietudes media hora antes de acostarse. Además, sugiere crear un entorno favorable con temperatura fresca, luces tenues y aromas como lavanda, señalizando al cerebro que es momento de descansar y completar así el esencial proceso de limpieza cerebral que ocurre durante el sueño profundo.