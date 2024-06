Qué pasa si bebo una bebida light todos los días

La máxima de las dietas de adelgazamiento es la combinación de una dieta baja en calorías y la práctica frecuente de deporte. De esta forma, se consigue el ansiado déficit calórico. Al consumir menos calorías de las que gastamos en las funciones diarias, nuestro cuerpo debe recurrir a sus reservas de grasa para cubrir sus necesidades energéticas, resultando en la pérdida de peso.

Por eso, siempre que nos planteamos en iniciar un plan de adelgazamiento, lo primero que tenemos claro es que debemos reducir o eliminar totalmente el consumo de aquellos alimentos que aportan una cantidad excesiva de calorías, como la comida rápida, las golosinas, la bollería industrial o las bebidas azucaradas. Entre los amantes de estas últimas, hay muchos que se acaban pasando al bando de las versiones light de sus refrescos favoritos.

Los refrescos son los dulces favoritos de las moscas, por lo que las latas vacías deben tirarse al cubo de la basura larazon

Sin embargo, es normal que muchos de ellos se pregunten si realmente es recomendable el consumo de bebidas light cuando lo que se pretende es cuidar la línea:

¿Son buenas las bebidas light para adelgazar?

Según el reglamento (CE) No 1924/2006, un producto "light" debe tener al menos un 30% menos del valor energético. Para cumplir con este reglamento, la industria alimentaria sustituye el azúcar de la bebida original por edulcorantes, con el propósito de mantener el sabor dulce en las bebidas "light".

Ahora bien, el hecho de que este tipo de bebidas no contengan azúcar o que tengan muchas menos calorías, no significa necesariamente que sean la opción más saludable… o que no vayan a contribuir a un aumento de peso.

Tal y como explican desde la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (Sedca), algunos estudios han descubierto que el aumento en el consumo de bebidas 'light' no conduce a una disminución en las tasas de sobrepeso y obesidad. De hecho, podría correlacionarse con un incremento de estas.

El estudio publicado en «Journal of Nutrition» se basó en bebidas azucaradas, las light y los zumos de fruta larazon

Un metaanálisis publicado en la revista PlosOne en 2017 planteó preocupaciones acerca de los posibles efectos compensatorios de consumir bebidas de este tipo, que podrían llevar a un aumento de peso similar al que se obtendría si consumiéramos azúcar. Estos efectos compensatorios podrían ser provocados por la activación de los receptores del sabor dulce, lo cual puede aumentar nuestro apetito y necesidad de consumir alimentos dulces.

Por tanto, se concluye que las bebidas 'light' no deben recomendarse como opción preferente en ninguna circunstancia, ni siquiera en las dietas de adelgazamiento. En su lugar, es más aconsejable un recomendar su consumo moderado, así como informar diligentemente sobre las posibles consecuencias de su consumo habitual.

Consecuencias del consumo regular de bebidas 'light'

Según la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, el consumo regular de bebidas 'light' puede tener varias consecuencias adversas para la salud, además de la posible correlación con las tasas de sobrepeso y obesidad mencionada anteriormente.

Desde el organismo dan voz a un estudio publicado por la revista Nature, que desveló cómo el consumo habitual de estos edulcorantes impactaba en nuestra microbiota intestinal. Este estudio, realizado en ratones, demostró que aquellos que consumieron más edulcorantes artificiales que azúcar mostraron una peor tolerancia a la glucosa, lo que sugiere una posible correlación con la alteración de la flora intestinal.

El consumo diario de bebidas «light» podrían elevar la probabilidad de sufrir demencia larazon

Por otro lado, la American Journal of Clinical Nutrition publicó un estudio en el que se monitoreó la salud de un grupo de 2.680 hombres durante 20 años. Este estudio mostró una asociación estadísticamente significativa entre el consumo regular de bebidas 'light' y un aumento en el desarrollo de diabetes tipo II. Sin embargo, es importante aclarar que los investigadores reconocieron la existencia de otros factores en el estilo de vida de los consumidores habituales de este tipo de bebidas que podrían haber influido en estos resultados.

Por último, un estudio de la Asociación Americana del Corazón sugiere que las personas que consumen refrescos 'light' a diario pueden enfrentar un riesgo hasta tres veces mayor de desarrollar Alzheimer o sufrir un accidente cerebrovascular isquémico, en comparación con las que consumen bebidas azucaradas.