Sánchez denigra a la Sanidad privada para atacar a Ayuso

Pedro Sánchez se dedicó el miércoles en el Congreso a denigrar a Isabel Díaz Ayuso tergiversando los datos de la sanidad madrileña. La Comunidad de Madrid no está exenta de la problemática general que afecta al servicio público de salud en toda España, pero justamente Madrid es referencia en casi todo. Los principales rankings nacionales e internacionales sitúan a los hospitales públicos madrileños como los mejores de España (seis de los diez primeros) y entre los más excelentes del mundo. Además, hay menos tiempo de espera para una operación quirúrgica: 49 días frente a los 148 días de la sanidad catalana, por ejemplo. Inventa Sánchez el dato de que la Comunidad de Madrid se dedica a favorecer a la Sanidad privada, cuando la realidad es que desde el año 2019 ha incrementado en casi 3.000 millones su inversión en la pública, a la que dedica casi el 40 por ciento del total del presupuesto autonómico.

Justamente, una crítica que se podría hacer a la Comunidad de Madrid es que debería fortalecer más la colaboración con la privada, derivando a hospitales no públicos parte de los pacientes que están esperando ver a un especialista o pendientes de una operación. Eso sería razonable. Lo importante es atender a los enfermos cuanto antes, y en la privada hay margen, pues frente a los 118 días de espera quirúrgica en la pública en España, ellos operan en 15 días. Frente a los 96 días de media para la primera consulta en la pública, la privada atiende como máximo en 20 días. Y frente a los meses de lista de espera para un diagnóstico, el sector privado tarda 12 días.

La colaboración entre una sanidad y otra no es una aberración, como plantea la izquierda, sino una necesidad. Pero a Pedro Sánchez todo esto le importa poco. Solo le importa deteriorar la imagen de Isabel Díaz Ayuso.