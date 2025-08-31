Si sufres algunos de estos síntomas de la falta de hierro, consúltalo con tu médico cuanto antes

El hierro es un mineral esencial para la formación de hemoglobina, responsable del transporte de oxígeno en la sangre, y su deficiencia puede manifestarse a través de síntomas muy concretos. La farmacéutica y nutricionista Boticaria García destaca la importancia de aprender a interpretar estas señales, siendo la fatiga persistente una de las primeras pistas. A diferencia del cansancio cotidiano, que suele deberse al estilo de vida y se soluciona con descanso, la fatiga relacionada con el hierro es un agotamiento físico y mental profundo que no mejora tras dormir y persiste sin una causa aparente.

Señales visibles y otros síntomas clave

El organismo también puede mostrar la falta de hierro mediante signos visibles como grietas en las comisuras de los labios, llagas en la boca, palidez en las uñas, la aparición de moretones sin motivo o una caída excesiva del cabello. Además, existen otros síntomas menos evidentes pero igualmente impactantes, como la irritabilidad, la sensación de lentitud, dolores de cabeza recurrentes, dificultad para respirar tras pequeños esfuerzos e incluso problemas de memoria y concentración. Todos estos indicios, ya sea juntos o por separado, pueden alertar de unos niveles insuficientes de este mineral crucial.

Para mantener un buen estado nutricional, los expertos subrayan la importancia de una alimentación adecuada que incluya, además de hierro, otros nutrientes como los ácidos grasos omega 3. Boticaria García recomienda un consumo semanal de aproximadamente tres gramos y medio, que puede alcanzarse mediante diversas combinaciones prácticas de pescado y frutos secos, contribuyendo así al cuidado integral del organismo.

En resumen, escuchar al cuerpo y atender a sus señales es fundamental para prevenir problemas de salud mayores.