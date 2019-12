¿Qué significan tus sueños?

Soñar es un placer, y es que te desplaza a otra realidad en la que todo es posible, o casi. Pero hay veces que soñar con diversas cosas es una auténtica pesadilla, y nunca mejor dicho. Muchas veces a pesar de no ser una “pesadilla” como tal, el soñar constantemente con un mismo objeto, persona o situación puede llegar a generar ansiedad y sobre todo la eterna pregunta de ¿Por qué siempre sueño lo mismo? Al fin y al cabo las preocupaciones o problemas, influyen directamente en nuestro estado de ánimo y por ende se ve reflejado en los sueños.

Durante muchos años y en muchas culturas diferentes se ha creído que los sueños eran premonitorios. Esto se debe a que todo el mundo sueña, aunque muchas veces no se acuerde, y hay cierto tipo de sueños más comunes de lo que se cree, de hecho las búsquedas de los usuarios en Internet acerca de cierto tipo de sueños sea asemejan mucho. Por ello los expertos han estudiado esos sueños recurrentes en casi todas las personas y les han encontrado una explicación:

1. Soñar con dientes

Los sueños en los que se te caen los dientes son muy típicos en todas las personas, es más, probablemente lo hayas soñado alguna vez. Hay varias interpretaciones pero soñar con dientes en la antigüedad se veía como símbolo de mal augurio y de muerte. Es más, históricamente, los egipcios creían que los sueños donde se caen los dientes era la muerte asegurada. A día de hoy las interpretaciones no son tan pesimistas pero normalmente en estos sueños los dientes se caen poniéndote en una situación agobiante y ridícula, esto también puede suceder en etapas en las que las personas se sientan más puede frágiles y estéticamente inseguras. También tiene otra interpretación, estos sueños son una señal de que algo está por cambiar en tu vida, sin saber si es positivo o negativo.

2. Soñar con fuego

Antiguamente los os interpretadores creían que cuando alguien soñaba con fuego se aproximaba una etapa de destrucción y debían estar preparados. Soñar con fuego es algo muy común desde los principios de la humanidad, lógico teniendo en cuenta que el encontrar fuego siempre ha sido una prioridad para los seres humanos y puro instinto de supervivencia. Así, el soñar con fuego demuestra que el ser humano no es capaz de olvidar sus instintos y representa la necesidad de encontrar una solución para enfrentarse a los peligros. Además el fuego está muy ligado a la pasión así que soñar con ello puede significar el inicio de una nueva e intensa etapa en tu vida. En cambio si sueñas con fuego en una pesadilla, por ejemplo en un incendio, esto refleja que hay demasiado estrés en tu vida y que necesitas un equilibrio entre lo que te apasiona y lo que te frustra.

3. Soñar que te caes al vacío

Soñar que te precipitas por un terraplén o desde un edificio muy alto es muy frecuente. Este tipo de sueños reflejan que estás en un periodo de tu vida en el que sufres de ansiedad y miedos. Se asocia a matices negativos pero también puede significar que necesitas un cambio y que próximamente tendrás una oportunidad que te llevará a una nueva etapa. Por otra parte estos sueños son muy comunes en personas con miedo a las alturas, reflejan esos temores y son una señal de que es el momento de empezar a trabajar para superarlos.

4.Soñar que te persiguen

Normalmente cuando sueñas que alguien te persigue refleja que estás en un momento de tu vida en el que no sabes muy bien qué camino tomar. Denota una avalancha de sentimientos o que estás en un momento en el que tienes algo pendiente que te hace sentirte inseguro. La sensación de angustia ante un problema pendiente que no para de rondar tu cabeza se refleja en los sueños con una persona persiguiendote.

5.Soñar que estás soñando

De vez en cuando ocurren estos sueños dentro de otro sueño y su significado es de lo más interesante y motivador. Y es que soñar que estás soñando es un reflejo de que eres una persona luchadora que no parará hasta conseguir sus sueños. Además, representa un carácter fuerte y que tienes la templanza y seguridad para conseguir todo lo que te propongas.

6. Soñar que se te cae el pelo

Soñar que se te cae el pelo a manojos denota estrés y preocupación y que se te cae a mechones denota agobio ante la idea de crecer y envejecer. El primer tipo de sueños refleja un momento en el que el estado de ánimo es de preocupación o ansiedad por circunstancias personales de inseguridad, asuntos importantes o temor ante alguna circunstancia que está por llegar. Por otro lado, si lo que sueñas es que el pelo se te cae poco a poco, a mechones, probablemente sea porque no aceptas el paso del tiempo y de los años y te agobia la idea de envejecer.

7. Soñar que vuelas

Este tipo de sueños están relacionados con deseos e impulsos que aún no se han llevado a cabo. Es decir, representa que aún no se está satisfechos y que hay algo pendiente que cumplir, que normalmente es la necesidad de libertad e independencia o de viajar y conocer nuevos lugares. Estos sueños recuerdan que se quiere alcanzar una meta o un objetivo. Cabe destacar que la creatividad de las personas influyen en los sueños, y este tipo de personas suele soñar más con volar al tener una capacidad de abstracción más elevada.

8. Soñar que estás embarazada

Si estás embarazada y lo sabes es muy común que sueñes con etapas más avanzadas de la gestación por el miedo que algo vaya mal en el proceso. Si por el contrario no estás embarazada, se dice que soñar con estarlo demuestra que tienes ganas de hacer algo diferente, algo así como un “empujón” que te impulsa a cambiar algo en tu vida. También representa todas esas cosas que hemos dejado de hacer en un momento por miedo o porque sencillamente no se dio la situación.

9. Soñar con tu muerte

Este tipo de sueños denotan sientes una falta de libertad en tu día a día. Se relaciona, principalmente, con sentimientos reprimidos y de represión que afloran una vez te duerme. Estos sentimientos reprimidos suelen ser la falta de confianza o el miedo ante acontecimientos importantes y la presión de no querer fallar en ellos. También puede significar que estás controlándote para no hacer algo que en el fondo quieres hacer, y que no te atreves porque te aferras a una situación que para ti es más cómoda, ya sea no dejar a tu pareja, no dejar tu trabajo, no mudarte, etc..

10. Soñar con ser infiel

Soñar con ser infiel tiene varias explicaciones. La primera es que te sientes culpable por una relación sexual anterior o actual. Por otra parte, significa que existen cosas de tu pareja que no te gustan y el subconsciente lo expresa a través de sueños en los que eres infiel buscando emociones más excitantes y satisfactorias. Es curioso que por el contrario si sueñas que tu pareja te es infiel es un símbolo de buen augurio y refleja felicidad y bienestar familiar.