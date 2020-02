Laura Ferrer, el rostro de la Buena Suerte

Ella es el rostro visible del sorteo de la ONCE de RTVE y El minuto de Oro e ilusión de la Televisión Española. Tiene la cuota de pantalla en la franja más deseada por cualquier presentador.

Publicidad

Nacida en Valencia, pero residente en Madrid, Laura Ferrer es Licenciada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Valencia, y tiene un Máster de Periodismo en TV por la Universidad Juan Carlos I de Madrid y RTVE.

Comenzó en el mundo del periodismo como reportera en televisiones locales. Pronto dio el salto a nivel nacional y ejerció su labor de periodista en diferentes medios como Antena 3 o TVE. Entre sus primeros trabajos nacionales destacan “Los desayunos de TVE” con Pepa Bueno en 2007 y “El Tiempo Fin de Semana” de Antena 3 durante cinco años.

Con una magnifica trayectoria profesional, ha cubierto todo tipo de información. Desde 2014 triunfa en TVE como imagen de la ONCE y podemos verla cada noche en horario de máxima audiencia presentando el Sorteo del Telecupón de TVE.

Como imagen de la fundación, Laura es la encargada de presentar desde hace 6 años la gala que otorga premios Solidarios de La ONCE. Estos premios, reconocen la labor de las personas o entidades que apuestan por una actividad solidaria y por la evolución social, una de las claves fundamentales del grupo social ONCE. ¿Quién se esconde realmente detrás del Sorteo Diario? Hablo con mi amiga Laura Ferrer en Massumeh.

Publicidad

- Laura, tu trabajo debe de ser muy gratificante.

“Estoy muy orgullosa, porque es un espacio en el que se reparte ilusión. Todo el que compra un cupón es con la ilusión de que le toque. Además, y dentro de lo que es esa esencia, no hace falta describir el trabajo y la labor social que lleva ONCE en sus mas de 80 años de vida. La gente que juega a la ONCE sabe que ese dinero va destinado a unas causas maravillosas. Y hasta que no he estado dentro de la organización no he sido consciente de todo lo que hacen. Trabajan y dan trabajo en muchísimos campos a personas con discapacidad y ayudan a muchos colectivos desfavorecidos.”

Publicidad

¿Quiénes han sido los galardonados de los Premios Solidarios ONCE 2019?

- En Madrid se premió a la Administración Pública del Servicio de Atención al Ciudadano 012 de la Comunidad de Madrid.

- En Empresa de Madrid a Leroy Merlin

- Enric Morist: coordinador de Cruz Roja Cataluña y en Castilla La Mancha también se premió a Cruz Roja

- En Andalucía al cantante Victor manuel por el 40 aniversario de su canción “Solo pienso en ti” que habla de la normalización de las personas con discapacidad.

- Joaquin Reyes, actor y humorista

Publicidad

- Eres una persona muy solidaria. ¿Te preocupa el Cambio Climático y el medioambiente?

“Siempre me ha preocupado mucho el tema del cambio climático, pero desde que estuve 5 años presentando El Tiempo en Antena3 soy aún más consciente de la importancia de cuidar nuestro planeta, porque sólo tenemos uno. Pensamos que a corto plazo no nos va a afectar , pero cada vez vemos más devastación en la naturaleza provocada por el descuido del ser humano. No podemos consentir que el mar, que es una inmensa fuente de vida, esté lleno de plásticos, materiales y deshechos por los que mueren a diario cientos de especies, muchas de ellas protegidas. Y que en la mayoría de ocasiones el hombre pueda evitarlo y no lo haga. O que se quemen los bosques intencionadamente. Ésto es algo incomprensible y que debe ser castigado con fuertes sanciones. Porque si seguimos así nos quedaremos sin nuestro bien más preciado, la tierra, la naturaleza, la vida . “

- ¿Colaboras con alguna fundación o ONG?

Por mi trabajo con la ONCE me interesan mucho los temas sociales y solidarios y estoy en contacto y conozco muy bien la labor de ONG’S y Asociaciones que trabajan por y para los colectivos más desfavorecidos. Muchas de ellas con pocos recursos, pero desempeñando una labor admirable, como por ejemplo la Asociación ADIBI , o FEDER, La Federación Española de Enfermedades Raras que luchan cada día por dar una mayor visibilidad a este tipo de enfermedades poco comunes. Debido a mi pasión por los animales me gusta mucho también la tarea que llevan a cabo las entidades que trabajan realizando terapias con animales como perros o caballos para mejorar la vida de personas con enfermedades cómo el autismo o que padecen algún tipo de discapacidad. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar la maravillosa labor de la Fundación ONCE del Perro Guía adiestrando a estos inteligentísimos perros que se convierten en los ojos de los que más lo necesitan.

- ¿Cuéntame como te cuidas para estar así de radiante?

“Me cuido con una alimentación equilibrada, no hago dietas, como de todo, pero intento comer lo más sano posible. También cuido mucho mi piel, utilizando durante todo el año protección solar en la cara. Hace un tiempo descubrí los tratamientos y cremas de Massumeh. Estos tratamientos son una cita a la que nunca fallo, cuidan mi piel a la perfección y la preparan para el desgaste diario de maquillajes y polución. Respecto a su gama de cremas procuro tener una rutina de limpieza tanto de día como de noche y después aplico el serum, crema hidratante y contorno de ojos, parte esencial para conservar la piel en buen estado frente a los maquillajes que usamos en TV.”

- ¿Qué deporte practicas?

-Hago deporte habitualmente. Natación de dos a tres días por semana, ya que para mis problemas de espalda me sienta muy bien. También practico BodyCombat, es una de mis disciplinas favoritas, me desestresa mucho, Yoga, y Zumba, porque me encanta bailar.

- ¿Cuál es la afición que te ayuda a desconectar de tu día a día?

-Para desconectar de mi día a día me basta con algo sencillo, como una escapada al campo o a la sierra para poder respirar aire puro

- “Quien te ayudo a conseguir tu golpe de suerte?

-En mi caso nadie en concreto me ha ayudado a conseguir nada. Obviamente siempre hay personas que confían en tí y te dan una oportunidad, pero en general todos mis proyectos profesionales han surgido debido a mi perseverancia y mi esfuerzo.

- ¿Si tuvieras que escoger un único libro de tu biblioteca, ¿Cuál seria y porque?

-Me cuesta mucho escoger un sólo libro de mi biblioteca, porque me gusta mucho leer, pero entre mis favoritos está La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, por la historia tan grande de superación y lucha constante de su protagonista Arnau y porque me gustan las novelas históricas.

-Ahora estoy leyendo Querida Guerra Mía, de Hernán Zin, una auténtica maravilla de novela sobre la cruda realidad y el duro trabajo del reportero de guerra, contado con un toque de humor e ironía que te saca una sonrisa y te engancha durante toda la historia.

- Las series son el nuevo cine, ¿Cuál es tu favorita y cuales estas viendo ahora mismo?

-Como todo el mundo me decía lo impresionante que era la serie Juego de Tronos, yo me resistía a verla, pero finalmente me convencieron, la ví y reconozco que me fascinó. En estos momentos he terminado de ver The Crown y You, y estoy empezando con Mrs Fletcher.

- ¿Qué aplicaciones no faltan en tu móvil?

-No soy de tener muchas aplicaciones en el móvil, más bien las justas y necesarias como Google Maps, Spotify, alguna de compañías de vuelo, o de entrenamiento personal para hacer ejercicios en casa o también las de edición de fotos y vídeos

- ¿Qué objetos no faltan en tu móvil?

-En mi maleta nunca falta un libro,un perfume, un secador de pelo, y un buen neceser lleno de cremas y productos faciales de Massumeh

- Tu ciudad favorita

-Si hablamos de España mi ciudad favorita sin duda es San Sebastián, y fuera de nuestras fronteras Nueva York. Entre mis destinos pendientes, tengo muchas ganas de conocer La Toscana

- Es domingo y quieres cambiar de aires.. ¿algún sitio en especial?

-Para cambiar de aires, necesito ver el mar, ya que yo he nacido cerca de él. Me da igual que sea una escapada al Norte, al Sur o a mi tierra, Valencia, pero necesito sentir y oler el mar.

- ¿Y para unas largas vacaciones?

-Para unas largas vacaciones prefiero un destino de playa, pero que también tenga otros atractivos culturales, arquitectónicos o gastronómicos.

- Estás en la final de MasterChef…¿Qué plato prepararías y cual evitarías a toda costa?

-Para la final de Masterchef haría un Carabinero al Horno con tuétano y holandesa de chipotle. Es un plato no muy complicado, vistoso, y que está riquísimo. Y jamás prepararía algún tipo de cremas o purés, porque no me gustan esas texturas.

- ¿El ultimo restaurante que has visitado? ¿Te gusto?

-Uno de los últimos restaurantes que he visitado aquí en Madrid es Astrolabius, cocina fusión peruana asiática, y me encantó. Muy recomendable.

- ¿Algún vicio irreprimible? ¿Un lujo?

-No tengo vicios, ni soy de grandes lujos, ni caprichos. Quizás mi debilidad sea la moda. Me gusta mucho comprar ropa, zapatos y todo tipo de complementos