El coronavirus amenaza a los africanos y el control de China sobre África

La pregunta más aterradora y misteriosa sobre el Coronavirus es: ¿Por qué África, hogar de 1.3 billones de personas, solo reportó tres casos y ninguna muerte?

En todo el mundo, el coronavirus, también conocido como Covid-19, ha contagiado a 86.000 personas y ha matado a casi 3.000 en más de 60 países. Y, por lo general, África es una incubadora de epidemias, no una isla a salvo de ellas.

¿Qué hace a África diferente? La respuesta revela algunas realidades trágicas sobre la atención médica africana, algunas realidades políticas dolorosas sobre la relación de China con su propio pueblo y con los africanos, y presenta una oportunidad para los EE. UU.

Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud están desconcertados por la aparente inmunidad de África. Dado que no existe una razón genética, climática u otra razón científica para esperar que los africanos estén a salvo del patógeno, es probable que los hospitales africanos con exceso de trabajo no puedan distinguir entre Covid-19 y la gripe, junto con fallas en el mantenimiento de registros y una escasez en pruebas de diagnóstico, que reducen artificialmente la carga de trabajo de África. En resumen, el sistema de atención médica relativamente pobre de África no reconoce muchos casos, por lo que no puede preparar el escenario para una tragedia más grande.

Lamentablemente, hay muchas buenas razones para creer que el número real de víctimas africanas es mucho mayor que las tres registradas. Primero, los números mismos son sospechosos. De los tres casos africanos reportados, uno es en Egipto, uno en Argelia y uno en Nigeria. No hay registro de casos secundarios: cónyuges, compañeros de trabajo o compañeros de viaje. Por lo general, los incidentes de enfermedades aparecen en grupos. En segundo lugar, se cree que aproximadamente 1 millón de ciudadanos chinos residen permanentemente en África. El Año Nuevo chino, que se celebró a fines de enero mientras el virus se propagaba sin control en China, así como las amplias obligaciones laborales y familiares brindan muchas razones para que los ciudadanos chinos se vayan a casa y luego regresen a África. Además, decenas de miles de africanos estudian en China y regresan regularmente. Además, hay muchos viajeros, de los más de 60 países con casos registrados, que transitan por África. De hecho, el solitario caso nigeriano es un ejecutivo italiano que llegó a Lagos desde Milán el 24 de febrero. Y se han cortado pocas rutas aéreas desde China a África. "Ethiopian Airlines, la aerolínea africana más grande, nunca suspendió sus vuelos a China desde que comenzó la epidemia, y China Southern reanudó el miércoles sus vuelos a Kenia", informó France 24. En conjunto, el amplio comercio y los viajes entre China y África, sugiere que estos números deberían ser mucho más altos.

Esta crisis también destaca las debilidades de China. Los funcionarios chinos son perfectamente conscientes de que la revolución de 1911, que puso fin a siglos de gobierno de la dinastía Qing, comenzó en Wuhan, y temen tanto un contagio político como viral. La persecución de China a los médicos de Wuhan por compartir información con sus colegas a principios de diciembre es un signo de fragilidad política. Otra es la "orden de mordaza" que el Centro de Control de Enfermedades de China impuso el 3 de enero. Tampoco la cooperación de Beijing con las organizaciones internacionales de salud ha inspirado confianza. Controlar la información no es la mejor manera de combatir las epidemias emergentes.

Por otro lado, cuarentenas de China tampoco han inspirado confianza. Una vez que los chinos rastrearon el brote hasta un mercado de animales vivos en Wuhan, sus funcionarios lo cerraron el 1 de enero. Sin embargo, el piso sobre el mercado de animales, que vendía anteojos, permaneció abierto hasta el 6 de enero, informó South China Morning Post. Se clausuró solo después de que se descubriera un brote de 820 infecciones, la más alta fuera de Wuhan en ese momento, en la distante ciudad costera de Wenzhou, conocida por fabricar y mover anteojos. Incluso la cuarentena de China de la provincia de Hubei, aproximadamente del tamaño de Francia, se produjo después de que muchos se hubieran ido para el Año Nuevo chino, unas vacaciones similares al Día de Acción de Gracias en sus implicaciones de viajes nacionales.

La batalla de China contra Covid-19 ha socavado su imagen de competencia autoritaria. Que China le ruega al mundo máscaras quirúrgicas es una patética confirmación.

Ahora, en las capitales africanas, las preguntas sobre China son múltiples. ¿Es honesto con sus socios comerciales africanos? ¿Sus promesas de ayuda médica significan algo?

Covid-19 podría alterar muchas de las relaciones comerciales y de inversión de China en África. (Se espera que la propia China sufra una pérdida de 62 mil millones de dólares en el PIB. Se han estimado las inminentes pérdidas de África). Las inversiones, experiencia en ingeniería y programas de capacitación de China impulsan la productividad de gran parte de África. Las medidas de cuarentena y las interrupciones del comercio prácticamente garantizan que la participación de China en el crecimiento económico de África se desacelerará o incluso se detendrá. Esto inevitablemente llevará a los africanos a buscar nuevas relaciones con los Estados Unidos y la UE.

La UE tiene una gran oportunidad de aprovechar al apoyar a la población africana y demostrar que Europa se preocupa por la gente y no por los regímenes.