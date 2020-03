La Rioja, peor que Italia

Las autoridades sanitarias de La Rioja confirmaron ayer a última hora que la cifra de afectados por coronavirus en esta comunidad autónoma asciende a 47, y que 40 de ellos residen en las localidades vecinas de Haro y Casalarreina, separadas solo por siete kilómetros. Los otros siete restantes tienen su domicilio en diferentes poblaciones riojanas. Pese a la confusión inicial provocada por noticias sin confirmar que hablaban de que se había impuesto una cuarentena en todo el municipio de Haro, de unos 12.000 habitantes, desde la Delegación del Gobierno en La Rioja aseguraron a LA RAZÓN que ni Haro ni ninguno de sus barrios habían quedado aislados para frenar el contagio del virus. «Ni siquiera una calle del pueblo está en cuarentena. Se trata de personas concretas aisladas en sus domicilios y vigiladas por efectivos de la Guardia Civil para que no se salten ese aislamiento», precisaron. Sin embargo, otras fuentes consultadas por este diario aseguran que la mayoría de los afectados viven en varios bloques de viviendas en los alrededores de la calle de Conde de Haro y la plaza de la Cruz, y que la mayoría son miembros de una misma familia de etnia gitana, varios de los cuales también están en cuarentena en la cercana localidad de Casalarreina. La delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, también desmintió ayer categóricamente los rumores de que uno o más barrios de Haro hubieran quedado aislados, y explicó que la presencia de fuerzas de la Guardia Civil en esa localidad estaba sirviendo para «asegurar» que el aislamiento se cumple, y recordó que «la población entera tiene que cumplir las normativas», o de lo contrario se exponen a sanciones de hasta 600.000 euros.

Marrodán añadió que también se han adoptado otras medidas, entre ellas, el acceso controlado al centro de salud de Haro para evitar aglomeraciones y, sobre todo, «reforzar el control del aislamiento domiciliario» de los afectados, una tarea en la que la Policía Local de Haro trabaja en colaboración con efectivos de la Guardia Civil del propio cuartel de la localidad. La delegada del Gobierno estuvo acompañada durante su comparecencia por la consejera de Sanidad de La Rioja, Sara Alba, que señaló que de los 40 positivos confirmados hasta ahora en Haro y sus alrededores, seis permanecen hospitalizados, y el resto siguen en aislamiento domiciliario. La consejera no dudó en afirmar que «nos enfrentamos al mayor reto sanitario que ha tenido La Rioja», y añadió que «estamos tomando decisiones en tiempo real», al ser interpelada por la posibilidad de interrumpir la actividad escolar en los centros educativos de Haro. «Si hay que tomar esa decisión, la tomaremos», dijo. El Ministerio de Sanidad ya había puesto el foco el pasado viernes sobre las elevadas estadísticas de afectados por coronavirus en La Rioja, precisando que dichos casos «están asociados a un único foco de transmisión en un grupo muy concreto que no debería suponer un riesgo poblacional, aunque se están investigando sus contactos para valorar si el riesgo puede extenderse o no». En efecto, las estadísticas riojanas han llamado la atención del Ministerio de Sanidad, puesto que la comunidad autónoma, de poco más de 360.000 habitantes, ya sólo es superada en número de casos por Madrid, y ha dejado atrás esta semana al País Vasco. En cuanto a la tasa de positivos por cada 100.000 habitantes, la brecha de La Rioja con el resto de comunidades autónomas, salvo Madrid, no ha dejado de agrandarse: a última hora del viernes, dicha tasa era de 12,5 frente al 0,78 a nivel nacional, superior también a la de países muy afectados por el coronavirus como Italia e Irán, con unas tasas de 6,37 y 4,32 casos por cada 100.000 habitantes.