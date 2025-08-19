Una familia okupa agrede a una mujer y a su hijo menor de edad: “Iban a matar y les da igual”

Tener okupas no solo es un contratiempo económico en muchas ocasiones. Hay algunos que son violentos e incluso pueden provocar daños físicos. Cortarle el agua, el gas o la electricidad a un okupa ya no es delito en ciudades como Barcelona, pero cualquier tipo de acción contra este colectivo puede provocar serios problemas, incluso de salud. Algunos están organizados y protegidos, actuando sin temor a nada, miedo que sí tienen muchos propietarios.

Esto puede parecer algo abstracto e incluso difícil de creer de primeras, pero hay casos reales que muestran la verdadera gravedad del asunto. El programa 'En Boca de Todos' de Cuatro desveló un caso que muestra la peligrosidad de muchos okupas. Todo tuvo lugar en Marbella, con Lina, que narró la pesadilla que vive, como víctima. Fue agredida por la familia de okupas que vive actualmente en su propiedad sin pagar nada.

La brutal agresión a una propietaria

La okupa es una mujer ucraniana de 71 años que ya está denunciada por la propietaria y siempre se mueve acompañada. Los distintos vídeos muestran la tensión vivida: "¿Por qué el gilipollas este me tiene que pegar una paliza?", se pregunta un hombre mientras la okupa no se corta: "Porque me da la gana". Todo explotó con el lanzamiento de una piedra a la persona embarazada, pero también con empujones y escupitajos que dejaron a Lina aturdida en el suelo y a su hijo con graves heridas en la cara y la cabeza.

Se denuncia que no es un momento aislado. Ese ataque fue parado por un vecino de la zona que neutralizó a los presuntos atacantes, pero el temor de Lina y su familia cada vez es mayor porque los okupas siguen por las calles de Marbella.

"Casi matan a mi hijo"

Lina mostró su sorpresa en la entrevista en el mencionado medio: ''No me esperaba estas agresiones y estas malas palabras. Estoy muy nerviosa, es que iban a matar a mi hijo''. También denuncia inacción por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "No se llevó a este agresor. La Policía tiene favoritismo con esta familia, ha venido varias veces a casa porque ellos lo llaman''. La que sí se tuvo que ir es Lina al hospital.

Prácticamente entre lágrimas, narraba y denunciaba lo ocurrido: "Por un centímetro más que le hubiese dado, mi hijo estaba muerto ahora mismo. No ha querido salir en cámara porque tiene mucho miedo y está bastante regular. Le duele mucho la cabeza, tiene miedo de salir a la calle''. Los okupas, especialmente los violentos, condicionan totalmente la vida de los propietarios.

Un final muy lejano

Lejos de ver la luz al final del túnel, Lina está muy preocupada: ''No le veo solución porque si la justicia no te apoya y encima una agresión que iban a matar y les da igual, así están ellos con las manos anchas y haciendo lo que les da la gana". Ella sigue muy nerviosa, pero el gran temor que tiene es por su hijo: ''Las secuelas que le quedaron a mi niño son bastante malas. Él ahora mismo está en la habitación, está descansando. Se está recuperando poco a poco de todo lo que sucedió".