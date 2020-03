Más solos, pero más protegidos

Si miramos cómo evoluciona la expansión del Covid-19 en los países donde más personas viven solas, comprobaremos que se ciñe a la proporción: cuanto más solos, más protegidos. Suecia, el país con más habitantes que no comparten vivienda con nadie –un 52%–, es de los que menos casos tienen detectados del coronavirus en proporción a su población: 1.103 infectados y 6 fallecidos. Podrá verse en el gráfico que la tendencia es idéntica en el resto de países «solitarios»: Lituania, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Austria, Luxemburgo, Eslovenia... De los 220 millones de europeos, una tercera parte –unos 74 millones– viven solos. El grupo social que lleva una vida más aislada –no todos voluntariamente– son las personas de más edad. De ellos, según datos de Eurostat, el 31% viven solos. La soledad les protege, pero también les aísla en caso de que empiecen a tener síntomas o contraigan la enfermedad sin saber detectarla. También son los más disciplinados en sus hábitos y su escasa, cuando no nula, actividad social ahuyenta el contagio. En España, 4.732.400 personas viven solas (datos de 2018), de ellos, más de dos millones (2.037.700, un 43,1%) sobrepasan los 65 años de edad y más de 850.000 son personas mayores de 80 años. Acotando el perfil, se verá que de estos dos millones, 1.465.600 (un 71,9%) son mujeres. La progresión no falla: de las 850.000 personas mayores de 80 años, 662.000 son mujeres. Estamos hablando del perfil de más riesgo –como puede verse en el gráfico, el 95,9 de los fallecidos en Italia, de momento únicos datos fiables– están en la franja de edad de los 60 a los 99–, pero, como están alertando los virólogos, no son los que tienen mayor capacidad de contagiar a otros. El Instituto Robert Koch de Alemania, que es el centro que centraliza toda la investigación e información sobre el Covid-19 y asesora al Gobierno de Merkel, advierte que, si bien los jóvenes son los que están sufriendo la enfermedad en menor intensidad, o casi perceptible son los que tiene más capacidad para contagiar a los demás.