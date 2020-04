El cazador se identifica plenamente con la naturaleza, integrarse en ella y formar parte de la misma es inherente a esta afición. Todo cazador disfruta paseando por el campo, las montañas, las llanuras y observando cómo se desarrolla la vida. La ilusión de ver un bando de perdices o un jabalí al atardecer es comparable a un lance y desearíamos tener un ojo anclado en esa charca donde los animales suelen acicalarse, o en ese paso de ciervos donde analizar los mejores trofeos. Pues bien, hoy en día gracias a las cada vez mejores cámaras de espera o fototrampeo podemos disfrutar de los animales que habitan en nuestro entorno sin perjudicar el medio.

Qué son y para qué sirven

Las cámaras de fototrampeo son cámaras de fotos y en algunos modelos graban también vídeo. Estas cámaras se instalan en el lugar que queramos y al detectar movimiento en su campo de visión realiza la fotografía o el vídeo. De éste modo podemos hacernos una idea de los animales que tenemos en el coto, su edad, tamaño y número.

Cuando recogemos la cámara veremos todos los animales fotografiados que con su presencia activaron el disparador. Hay cámaras incluso que nos enviarán las imágenes a nuestro smartphone sin necesidad de tener que ir a recoger la cámara al campo.

Tipos de cámaras

Vivimos en la era de la tecnología y por lo tanto existen diversos tipos de cámaras en función de las prestaciones que estas nos ofrecen. Como es obvio una cámara que además de realizar fotografías graba vídeo con sonido será más cara que una simple que solo nos ofrezca imágenes. Hay diversos factores que influirán en la calidad y precio de la cámara, por lo tanto vamos a describir estos aspectos técnicos.

Video

Es un aliciente añadido. A veces en una simple fotografía no distinguimos bien al animal en cuestión o nos presta a confusión si la fotografía es nocturna. Si grabamos en vídeo veremos a los animales en movimiento y podremos saber cómo se mueven o qué relación existen entre ellos por ejemplo en una piara de cochinos. Si nos hacemos con una tarjeta de memoria de gran capacidad no tendremos problemas para almacenar estos vídeos en la cámara.

Resolución

Actualmente la práctica totalidad de la oferta de cámaras tiene una resolución más que suficiente para la finalidad que queremos. Con una resolución de entorno a los 5 megapíxeles iremos más que servidos ya que con esta resolución podremos obtener fotografías con muy buen detalle, así como después poder imprimir ampliaciones sin ningún problema.

Memoria

Al igual que hemos comentado anteriormente con la resolución, las cámaras ya vienen con una memoria suficiente para la tarea encomendada. No obstante si la cámara graba vídeo es aconsejable disponer de tarjetas de memoria para ampliar así la misma. Estas tarjetas de memoria son de tipo SD y su precio no es muy elevado.

Flash

Realmente existen dos tipos de flash. El que conocemos de toda la vida y el de infrarrojos. El que todos conocemos se denomina incandescente y ni siquiera vamos a hablar de él ya que sería una aberración situar una cámara de este tipo en el campo. Un flashazo además de perturbar la tranquilidad de la zona puede herir la sensible vista de muchos animales nocturnos.

El flash de infrarrojos es silencioso e invisible por lo que se ajusta a nuestras necesidades aunque la calidad de la fotografía no es muy buena. Todos sabemos que muchos animales desarrollan su actividad durante la noche y sería una pena perdernos estos bichos por no disponer de flash en la cámara.

Velocidad de disparo

La velocidad de disparo es el tiempo que pasa desde que la cámara detecta al animal hasta que realiza la fotografía. En los mejores equipos este tiempo es inferior a 1 segundo mientras que en los más sencillos puede pasar de los 2 segundos. Para los cazadores será recomendable que cuanto menos tarde en realizarse la foto mejor ya que tendremos animales que pasen corriendo delante del dispositivo y si el tiempo de respuesta es alto no dará tiempo a “cazar” al animal.

Batería

La mayoría de las cámaras funcionaran con pilas. No obstante no todas las cámaras consumen esta energía de igual modo así que si somos de los que pensamos dejar la cámara en el monte durante 1 mes debemos hacernos con equipos que consuman menos.

Una vez explicadas estas características solo nos queda elegir aquella cámara que más se adecue a nuestras prácticas. Hay otros aspectos como el alcance del flash o el alcance de detección que también influirán en el precio cuanto mayor sean estos, pero si no colocamos la cámara en un claro enorme donde la vista no alcanza el fin evitaremos perdernos fotografías de los animales.

Dónde se debe colocar

A la hora de sacar nuestra cámara de su caja e ir al coto se nos planteará la gran cuestión: ¿Dónde la pongo? Pues bien, al fin y al cabo, obtener fotografías de los animales es como ir de caza. Debemos conocer sus querencias, sus hábitos y colocarla en aquellos pasos que sabemos son usados año tras año por los animales.

Otra opción más sencilla de capturar imágenes es situar la cámara junto a los comederos o bebederos de la finca de manera que antes o después tendremos decenas de fotografías de los distintos animales que acuden a ellos.

Pero si debemos tener cuidado con ciertos aspectos. Nunca dejemos la cámara en la trayectoria del sol de modo que éste incida directamente en nuestro equipo ya que las fotos no saldrían correctamente.

El mejor sitio para colocar la cámara suele ser un pequeño árbol o tronco y a una altura no superior al medio metro para poder tener imágenes a la altura de los animales.

Como siempre se ha dicho no hay nada como preguntar a las gentes del lugar acerca de las poblaciones de animales en un determinado coto. Los agricultores, ganaderos, y los cada vez más escasos pastores suponen una enciclopedia sobre el coto ya que son los que más tiempo pasan en el campo y los que más años de experiencia llevan en el morral.

Sobre su opinión y sobre los datos propios del Plan Técnico de Caza podemos hacernos una idea de la población de bichos de la zona. Ahora bien, con las cámaras de fototrampeo podremos identificar a los animales. Así, semanas antes de dar una montería se puede saber si hay buenos trofeos, si las piaras están engordadas, si hay animales grandes, y un largo etc. Además, el uso de estas cámaras supone un entretenimiento estupendo no solo durante los meses de temporada de caza si no especialmente en los meses de veda.