Acciona gana casi un 7% más por las renovables

Acciona obtuvo en el primer trimestre del año un beneficio neto de 78 millones de euros, un 6,9 % más que en el mismo periodo de 2019, tras revisar al alza la vida útil de sus activos de generación de energías renovables y pese a la caída de ingresos y al impacto de la crisis del coronavirus. El aumento de beneficios ha venido motivado en parte por el comportamiento de su división de Energía, especialmente el negocio de Generación Internacional, que creció un 3,4% impulsado por la contribución de los nuevos activos. Acciona generó en este primer trimestre unos ingresos de 1.622 millones, un 5,1% menos que en los tres primeros meses de 2019, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Alargar la vida de estos activos renovables hasta los 30 años, desde los 25 actuales, ha permitido al grupo que preside José Manuel Entrecanales reducir gastos de amortización y en la reversión parcial, por 87 millones de euros, de la minusvalía que contabilizó en 2013 con ocasión de la reforma del sector aprobada entonces en España, “siguiendo informes técnicos y prácticas del sector”. Los resultados trimestrales de Acciona también reflejan la contribución de los nuevos activos renovables internacionales puestos en marcha en el periodo, equivalentes a 126 megavatios (MW). No obstante, no incluyen el aumento de participación en su cartera de parques eólicos internacionales, dado que se acordó en abril y aún no se ha cerrado. De esta forma, Acciona amortiguó el impacto aún “moderado” que la crisis sanitaria empezó a ocasionar en el grupo en el periodo, que fundamentalmente se concretó en los precios la de generación de energía verde, en algunas actividades de servicios y concesiones, y en su gestora de fondos Bestiver. La compañía prevé no obstante que los efectos de la pandemia se “dejen notar con más intensidad durante el segundo trimestre”, si bien cuenta con “una recuperación gradual durante el resto del año”.

Acciona destacó que la crisis sanitaria ha tenido un impacto “moderado” en sus cuentas del primer trimestre. La bajada de los precios de la energía, la suspensión de algunas actividades de la división de Servicios y la menor actividad en algunas de las concesiones que opera la compañía son las principales consecuencias visibles durante las últimas semanas del trimestre. Si bien, espera que los efectos de la pandemia puedan dejarse notar “con más intensidad” durante el segundo trimestre de 2020, con una recuperación gradual durante el resto del año. Ello les ha llevado a que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 325 millones de euros hasta marzo, un 0,2% menos que el mismo periodo del año anterior.

La división de energías renovables, en la que la compañía ha puesto el foco inversor se mantuvo como principal generador de Ebitda, al aportar el 75% del total, pese al descenso de facturación. A cierre de marzo, cuenta con una cartera de instalaciones de energía verde en operación por 10.240 megavatios (MW), 4.565 MW fuera de España. De su lado la tradicional actividad constructora cayó un 13,7%, hasta 674 millones por la finalización de obras, descenso que no pudo compensar la división de agua, pese a duplicar (+93%) ingresos, hasta 237 millones, por los nuevos proyectos de desaladoras. El negocio de servicios contribuyó con 194 millones un 2,1% más, “pese a los primeros efectos de la crisis”. En cuanto a Bestinver, había registrado un descenso del 27,5% en sus fondos bajo gestión a cierre de marzo en comparación a la conclusión de 2019, “debido al menor rendimiento por la crisis del coronavirus y las caídas generalizadas que provocó en todos los mercados”. Por otra parte, Acciona ha logrado financiación por 900 millones de euros para reforzar su posición de liquidez ante la crisis y “preservar sus planes de negocio a medio y largo plazo”, según informó la compañía, que recientemente logró el ‘investment grade’.