El Gobierno aumenta la atención a los migrantes en tránsito en los puertos de Baleares

El Gobierno ha aumentado los recursos de primera atención a las personas inmigrantes que están en tránsito hacia la Península, alojadas en las estaciones marítimas de los puertos de Baleares, con más comidas al día y con el servicio de la empresa Tragsa, que se encargará de la limpieza y seguridad.

Se amplían a tres comidas diarias, por medio de Cruz Roja, las destinadas a estas personas que están esperando a ser trasladadas a un centro de acogida de la Península.

La Delegación del Gobierno acordó en julio con la Autoridad Portuaria de Baleares la apertura temporal, en horario nocturno, de sus estaciones marítimas de Palma e Ibiza y de un espacio en Formentera para cobijar a los migrantes en tránsito que han de pernoctar en las islas.

Instalación de espacios modulares

Esta solución se adoptó en espera de que el Ministerio de Migraciones culmine, próximamente, la instalación de los espacios modulares que prestarán servicio de manera estable, ha recordado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado.

El aumento de recursos responde a "la punta registrada" en el flujo migratorio irregular por vía marítima a las islas. Desde el 1 de agosto hasta este miércoles han llegado en patera al archipiélago 1.243 personas.

Reunión con el delegado del Gobierno

El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, ha presidido este miércoles reuniones de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo, que realizan la intervención de emergencia y rescate de migrantes llegados en patera.

También se ha reunido con representantes de Cruz Roja de Baleares, entidad contratada por el Gobierno para prestar la primera asistencia a estas personas.

El delegado del Gobierno ha reconocido su labor y ha agradecido también la implicación de la sociedad civil, con voluntarios y ONG que colaboran en la atención a los inmigrantes.

En la reuniones han hecho balance del último episodio migratorio registrado en el archipiélago durante este mes, y han coordinado la puesta en marcha de nuevos recursos de atención a los inmigrantes, antes de su traslado a la Península para incorporarse a la red de atención humanitaria.

Un incremento de las personas vulnerables

La creciente presencia de perfiles vulnerables entre estas personas migrantes durante este 2025, ha obligado a redimensionar los recursos de primera atención y asistencia, en especial los destinados a las personas en tránsito, señala la nota.

Desde este miércoles, Tragsa se ocupa de un servicio de manutención, limpieza de instalaciones y seguridad las 24 horas. Además, Cruz Roja proporcionará tres comidas diarias a las personas que deban pernoctar más de una noche en alguna de las estaciones marítimas.

Abandono de las islas en el plazo de un día

Por lo general, y a excepción de los menores que pasan a tutela de la comunidad autónoma, la mayor parte de quienes llegan en patera a Baleares, tanto los que son destinados a un centro de acogida en la Península como quienes continúan viaje por su cuenta, abandonan las islas en el plazo máximo de un día.

Rodríguez Badal ha puesto en valor “la actuación coordinada de todos, que es lo que ha permitido dar una respuesta lo más eficiente posible a un fenómeno que es imprescindible abordar de manera colectiva y sin crispaciones partidistas”.

Rodríguez Badal ha advertido al Govern balear de que “todavía están a tiempo de decidir si quieren formar parte de esta acción coordinada y efectiva o de continuar, en solitario, por la senda improductiva de la confrontación política ante cualquier situación de emergencia”.