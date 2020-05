Los niños con cáncer no tienen más riesgo de infectarse con coronavirus, según un estudio

Investigadores del MSK Kids at Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Estados Unidos han descubierto que los niños que padecen cáncer no tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 ni son más vulnerables a la morbilidad (las consecuencias al contraer la enfermedad) resultante del virus. De todos los niños con cáncer que han padecido el coronavirus, el 95% tenía síntomas leves y no requirieron ingreso hospitalario. Los investigadores del MSK Kids también descubrieron que los niños asintomáticos con cáncer tenían solo un 2,5% de positividad en comparación con casi el 15% de sus cuidadores adultos. Solo la mitad de los niños con cuidadores positivos para COVID-19 dieron también positivo. Los investigadores también encontraron un sesgo sexual importante, ya que la mayoría de los infectados con coronavirus son varones. Todos esos resultados indican que los niños que padecen cáncer no son más propicios a contraer la enfermedad que otros niños, ni a desarrollar síntomas.

La investigación está encabezada por el doctor Andrew Kung, director del centro, y su trabajo fue publicado ayer en la revista “Journal of the American Medical Association Oncology”. MSK Kids tiene uno de los mayores programas de cáncer pediátrico de los Estados Unidos, con pacientes que incluyen niños, adolescentes y adultos jóvenes que padecen esta enfermedad y una pequeña parte de enfermedades no oncológicas, como insuficiencia de médula ósea e inmunodeficiencias.

“Nos sentimos alentados por estos últimos hallazgos a señalar que los niños con cáncer no tienen más peligro ante el virus, y que sus síntomas son leves, como en los niños sanos”, señala el doctor Kung. "Estos hallazgos nos permiten continuar con la terapia contra el cáncer con las precauciones estándar, pero sin una mayor preocupación por los efectos adversos del COVID-19”

Del 10 de marzo al 12 de abril, los investigadores del MSK Kids desarrollaron un plan de detección y pruebas para disminuir el riesgo asociado con la infección por COVID-19. Los pacientes fueron evaluados por haber tenido contacto con positivos de COVID-19 o por tener síntomas. Los investigadores hicieron test a los niños y a sus cuidadores. De los 178 niños, el porcentaje de casos positivos fue del 29.3% en niños con síntomas, pero solo del 2,5% en niños asintomáticos. De los 20 pacientes que dieron positivo solo tres eran de sexo femenino.

Tan solo uno de los pacientes con el virus necesitó hospitalización (y no en UCI). Todos los demás tuvieron síntomas leves y se les mandó a casa. De los 74 cuidadores adultos a los que se hicieron pruebas, 13 dieron positivo por COVID-19, incluyendo una tasa de 14,7 por ciento de infectados en cuidadores asintomáticos. Solo la mitad de los pacientes con cuidadores que habían dado positivo en COVID-19 dieron también positivo, lo que indica un bajo nivel de infección en niños a pesar de tener contacto con cuidadores.

Aunque la muestra del estudio es pequeña, los datos confirman que la morbilidad por COVID-19 en pacientes pediátricos es baja, ya que solo un 5% requirió hospitalización debido a los síntomas; y que la tasa de infección por COVID-19 entre los pacientes pediátricos asintomáticos es muy baja.