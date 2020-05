Simón: “Cualquier brote podría generar una nueva onda epidémica”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido hoy de que “cualquier brote que no se detecte, o que no se detecte a tiempo, podría generar una nueva onda epidémica” a nivel estatal. Fernando Simón ha añadido que “seguimos en riesgo”, como ha demostrado el brote detectado tras una reunión familiar en Lérida, y otros que se han advertido en puntos muy localizados de la geografía española y en el entorno laboral.

Por ese motivo no se ha mostrado partidario de flexibilizar más las medidas de desescalada, que han de durar “los 14 días que se han establecido”. “Pasar de una fase a otra no implica que el riesgo sea cero, si no estamos todos en la tercera fase es porque hay que ir despacio”, indica. Diferentes fuentes (entre ellas el estudio de seroprevalencia que está realizándose en estos momentos, y que está en su segunda fase) “han detectado en España un 10% de casos reales”, en focos “como hospitales y centros sociosanitarios”, así como “personas que tienen que seguir acudiendo al trabajo, y familias que se reúnen y no han seguido las precauciones necesarias”. Es en estos lugares “donde se mantiene la cadena transmisión”, ha dicho Simón.

Aún así, se trata de “focos concretos”, que se “están localizando bien”, y a los que se aplica con rapidez “las medidas de control”. Por ese motivo, subrayó que, además de las medidas de restricción de la movilidad es básico “mantener las medidas de higiene y seguridad personal”.

Cambio en las cifras

Fernando Simón ha querido explicar el importante incremento que se ha producido en el exceso de la mortalidad desde el inicio de la pandemia de COVID-19, que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) fija en 43.034 muertos más de los esperados (lo que supone un incremento del 55%). De esa cifra, la mayoría (unas 35.000 personas) se habría producido entre mayores de 74 años.

En la rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico de Seguimiento del Coronavirus, el epidemiólogo ha señalado que el retraso en la notificación de esta mortalidad, que ha provocado la introducción en el día de hoy de de 13.250 muertes más que se habrían producido durante la fase más dura de la pandemia (del 13 de marzo al 22 de mayo), se debe a que los registros civiles no han podido atender al cien por cien de su capacidad por las medidas del estado de alarma, lo que “ha podido retrasar las notificaciones”.

Pero, además, ha indicado que una parte de esas muertes se han podido producir "por no acudir a tiempo a los hospitales, por patologías importantes que los pacientes por miedo a acudir a un hospital no hubieran llegado a tiempo, o por la saturación de los hospitales se hayan pensado dos veces ir para no saturarlos más. Hasta ahora no podemos achacarlo directamente al coronavirus”, ha asegurado el doctor Simón.