Así funcionan las granjas cinegéticas de conejos de monte

El conejo de monte se ha visto mermado en los últimos años por distintas causas: la famosísima mixomatosis y la enfermedad vírico hemorrágica, las presiones que los predadores naturales hacen sobre el conejo, las presiones de los propios cazadores, el uso-abuso de pesticidas y herbicidas en la agricultura, el desarrollo industrial y su contaminación, el cambio de la ganadería tradicional a intensiva, repoblaciones defectuosas, etc. La situación actual en una gran mayoría de los cotos de caza es que las poblaciones de conejo no existen o se están empezando a extinguir; como consecuencia de ello resulta imprescindible hacer repoblaciones racionales de conejos, para recuperar y/o mantener la población.

A la hora de diseñar una explotación de conejo de monte no podemos olvidar que estamos tratando con un animal salvaje por lo que debemos conocer bien el hábitat en el que se desenvuelve, su forma de reproducción, su alimentación, así como sus enfermedades más comunes para poder diseñar unas instalaciones que permitan un fácil y correcto manejo de la explotación.

Ciclo sexual de los conejos

El período principal de reproducción empieza en febrero y acaba en septiembre. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 4 meses de edad y los machos son maduros a los 5 meses siendo la gestación de un mes.

Actualmente la explotación del conejo de monte se puede hacer en grandes fincas (1000 ha) donde los animales se crían en libertad, para ser cazados y posteriormente vendidos a los cotos de caza o en granjas donde los animales son criados bien en cautividad o bien en libertad. Os contamos como son estas últimas.

Criaderos de maternidad

La forma más usada en las explotaciones actuales es en cautividad, donde la maternidad se produce en jaulas. En estas explotaciones hay tres zonas bien diferenciadas. En primer lugar, está el área de maternidad donde se hallan las hembras y los machos reproductores instalados en jaulas individuales equipadas con tolvas, bebedero automático y en el caso de las hembras con un nidal protegido donde tendrá lugar el parto. Cuando la hembra está en celo es llevada a la jaula del macho para efectuar la cópula tras la cual la hembra vuelve a su jaula. Aquí pasa el mes de gestación y da a luz a los gazapos (de 2 a 5) con los cuales comparte espacio hasta que son destetados al mes de vida aproximadamente. El ciclo reproductivo es de unos 42 días, es decir, que tras el mes de gestación, a los 11 o 12 días se vuelve a cubrir la hembra.

La segunda zona es la llamada área de post-destete y reposición donde los gazapos una vez destetados al mes de edad se sitúan en jaulas de 10 a 16 animales llegando a haber hasta 44 gazapos por metro cuadrado. En esta área están los gazapos unos 10 o 20 días y es donde se realizan los controles para su marcación mediante tatuajes o chapas en las orejas, tratamientos contra la mixomatosis y la NHV, sexajes, etc.

Por último se encuentra el área de semilibertad que está formado por parques cercados con cerramientos metálicos cimentados en base de hormigón para evitar las huidas de los conejos mediante excavaciones en el suelo y protegidos en su parte alta con mallas o redes para proteger a los animales de la entrada de aves rapaces depredadoras. En estos parques los conejos disponen de refugios naturales como pueden ser arbustos o artificiales como puede ser un tubo de PVC de modo que los conejos se vayan adaptando al medio natural en el que serán soltados próximamente. En función de la demanda que tenga la explotación los gazapos estarán en semilibertad durante unos 15 días o más. Cada vez que un parque se vacía es necesario limpiarlo y desinfectarlo por lo que debe haber un número suficiente de parques para establecer rotaciones que permitan esta limpieza y desinfección. Alrededor de toda la explotación se debe disponer de una malla con pastor eléctrico para evitar la entrada de animales como perros, gatos, serpientes, etc.; y rodeando esta valla se suele hacer uso de otra valla metálica para evitar la entrada de personas curiosas que podrían molestar a los conejos.

Alimentación de los conejos

El conejo de monte en la naturaleza sigue una dieta alimenticia equilibrada en nutrientes, consume de 200 a 500 gramos de hierba verde al día. Cantidad que se ve reducida si los vegetales son leñosos. Normalmente el conejo no bebe agua ya que le es suficiente la que aprovecha de los vegetales, se alimenta de gramíneas compuestas, leguminosas, arbustos, raíces, tallos subterráneos y granos. Las gramíneas son el alimento más adecuado en la reproducción y las plantas ricas en agua para el período de la lactancia.

En la cría en cautividad la alimentación es a base de pienso comercial mezclado con forraje.

Repoblando con conejo de monte

Qué duda cabe de que las repoblaciones son un estupendo método para implantar animales allí donde han desaparecido pero el desembolso económico y el aparatoso despliegue de medios no suele ir acompañado del éxito esperado debido a la alta mortalidad de los conejos. Debemos comprender antes de nada que los animales son liberados en un medio nuevo para ellos y además hay que cuidar al máximo el modo de capturarlos, el transporte y la sanidad de los animales ya que lo último que se desea es implementar nuevas cepas o nuevos parásitos en el coto a repoblar. Por lo tanto, las repoblaciones han de hacerse con toda la seriedad del mundo. Se deben tomar unas medidas mínimas a seguir como son la adecuación de la zona a repoblar mediante la creación de abrigos y control de predadores, los individuos a introducir no deberán ser conejos cruzados y deben estar totalmente sanos, el 70% de los animales deben ser adultos y el 30% jóvenes, un 60 % hembras y un 40% machos y respetar una densidad adecuada de repoblación que en primavera es de un individuo por hectárea. No debe haber más de tres conejos por compartimento en el transporte y deben tener ventilación abundante pero indirecta. Por último, la suelta debe hacerse en el campo inmediatamente ya que los conejos no deben estar en las cajas más de 24 horas.