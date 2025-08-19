Alerta en EE UU por gambas posiblemente radiactivas vendidas en Walmart

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ha lanzado una alerta alimentaria por gambas congeladas procedentes de Indonesia por una posible contaminación con Cesio-137, un isótopo radiactivo.

Las autoridades han explicado que las gambas radiactivas han sido vendidas en la famosa cadena de supermercados Walmart en 13 estados.

La empresa exportadora de las gambas es PT Bahari Sejati y Walmart confirmó que el tipo de gamba bajo investigación se vende bajo la marca Great Value en los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia.

Según la FDA, hasta el momento, ningún producto con resultado positivo o alerta de cesio-137 (Cs-137) ha ingresado al mercado estadounidense, pero todos van a ser retirados del mercado por precaución.

Las gambas congeladas fueron detectados por la oficina de Aduanas y Protección Fronterizas (CBP) en contenedores con niveles detectable de cesio-137 en los puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

Todos los productos de esos contenedores fueron detenidos antes de su llegada a las estanterías y la cantidad de material radioactivo detectado es inferior, pero podría tener efectos en la salud de los consumidores si existe una exposición prolongada, informa Efe.

Aunque las pruebas realizadas hasta la fecha no han confirmado la presencia de contaminación en ningún producto comercializado, el producto parece haber sido preparado, envasado o almacenado en condiciones insalubres, por lo que podría haberse contaminado con Cs-137 y plantear un riesgo de seguridad.

Este isótopo del cesio puede provocar algunos tipos de cáncer cuando está diluido en agua de consumo humano y se consume repetidamente y a largo plazo, según la agencia estadounidense.