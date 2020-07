Salvador Illa: “Ningún organismo internacional apoya la cartilla COVID” de Ayuso

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declarado hoy que ningún organismo internacional apoya medidas como la cartilla COVID anunciada hoy por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, similar a una cartilla de vacunación para aquellos ciudadanos que han pasado la enfermedad, y que tampoco el Gobierno la contempla. ”Nosotros (el Ejecutivo) no recogemos esto en ninguno de nuestros documentos ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo”, ha indicado Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado hoy de que pondrá en marcha en septiembre un proyecto piloto de “cartilla COVID” para que aquellos ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, o se hayan realizado la prueba PCR, tengan registrada esa información.

“Ningún organismo internacional, ni la OMS ni ninguno de los documentos que hemos elaborado, ni el decreto ley (de nueva normalidad) ni el plan de respuesta temprana contempla este tipo de medidas”, ha aseverado Illa.

Las reaciones al anuncio del Gobierno madrileño no se han hecho esperar. Partidos políticos como Podemos han mostrado su disconformidad ante esta medida, y en un tweet ha señalado que “Ayuso pone en peligro a la población con su cartilla COVID sin respaldo científico”. La formación de Pablo Iglesias sostiene que “no hay test 100% eficaces ni se conoce el nivel de inmunidad”, y añade que lo que se propone “es generar una falsa sensación de seguridad que nos pondrá en riesgo a todos y a todas”.

IU Madrid ha sostenido que la cartilla es “populismo sanitario” y ha declarado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desacreditó esta medida ya el pasado mes de abril. A través de un comunicado, el partido ha subrayado que para la OMS es “no solo ineficaz, sino que puede generar problemas añadidos a la difícil situación generada por la pandemia”.

Además, ha insistido en que los informes científicos no respaldan la medida, al no estar garantizada la inmunización por superación de la enfermedad. Además, según la organización, Ayuso “parece confundir las pruebas PCR con vacunas, lo que puede conducir a un aumento de los contagios y la transmisión por personas que bajen la guardia al dar negativo en un test”.

“Pasaporte inmunológico”

Pero también expertos sanitarios se han mostrado contrarios a esta medida. Así, el doctor José María Molero, experto en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, considera que la “cartilla COVID-19” anunciada por la Comunidad de Madrid “no está aconsejada” ni por la OMS ni ninguna entidad científica por “los riesgos que conlleva” y pide al gobierno madrileño que “explique para qué la quiere”.

Según este especialista, equivaldría a “un pasaporte inmunológico” que, de acuerdo con algunos estudios, tiene “más riesgos que beneficios”, entre ellos una “falsa sensación de seguridad”, además de problemas de “índole ética y moral”, profesionales y legales “al diferenciar la equidad en función de que se tenga o no anticuerpos”.

"Entiendo que sería el pasaporte inmunológico. En función de si tienes o no anticuerpos de haber pasado la infección, puedes tener o no derecho a determinados tipos de privilegios en cuanto a movilidad o acceso a diferentes lugares o servicios. Pero eso no está avalado a nivel nacional ni internacional", explica el responsable de la citada Sociedad médica (SEMFYC).

Podría vulnerar la Ley de protección de datos

Por su parte, la asociación de consumidores FACUA Madrid cree que la medida “podría vulnerar, entre otras, la normativa de protección de datos”, en el caso de que se establezca como requisito mostrar la cartilla para acceder a establecimientos o utilizar servicios, ya que “revelaría información relativa a la salud del usuario, que se consideran datos especialmente protegidos”.

De igual forma, la asociación también indica que supone una "discriminación directa de los ciudadanos y una posible vulneración de sus derechos a la privacidad, a la libertad de movimiento, o incluso al trabajo, entre otros".

Además, opinan que la obtención de la cartilla COVID-19 “no garantiza que la persona que lo porta sea totalmente inmune, ya que aún no hay evidencias claras de que quien haya pasado la enfermedad no pueda volver a contraerla, a la vez que el fallo en uno de los test o la presencia de un falso negativo podría tener graves consecuencias al otorgar este certificado a personas que sí podrían contagiar o ser contagiadas”.