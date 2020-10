¿Se han escapado los madrileños para evitar el nuevo confinamiento?

Ante las nuevas restricciones de movilidad en Madrid y un confinamiento total que cada vez se siente más cercano, hay muchos ciudadanos que han comenzado a trasladarse a sus segundas residencias a las afueras de la urbe. Uno de los casos más significativos es Guadarrama, donde los residentes temen que con una mayor afluencia pueda llegar también el virus y un mayor número de contagios. “Aquí, muchas veces, si nos cruzamos con gente que no conocemos, nos cambiamos de acera por si acaso, como si fueran un bicho venenoso”, nos comenta una vecina. “Hay más personal, se nota en los bares y en las tiendas”, nos dice otro residente en Guadarrama.

Lo mismo que ocurre en este pueblo de la sierra, también sucede en ciudades y municipios colindantes a Madrid, como son Segovia, Toledo, Guadalajara o Ávila, dónde a partir del fin de semana nadie podrá trasladarse al quedar prohibido abandonar la Comunidad. En Ávila, visitamos Navas del Marqués donde sí reconocen que desde el verano han notado que muchas personas que solo acudían a hacer la temporada estival, han optado por quedarse indefinidamente. “Eso sí, yo no he visto mucha masificación de momento ni avalanchas”, confiesa una lugareña. Este fin de semana será cuando los domingueros acudan en masa al extrarradio no solo para disfrutar de un fin de semana de tranquilidad en el campo, si no para instalarse sin fecha de regreso.