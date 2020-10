Huelga general de médicos de toda España el día 27

El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) aprobó hoy la convocatoria de una huelga general de médicos en toda España para el día 27 de este mes.

Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), muestra a LA RAZÓN su indignación ante el Decreto-Ley aprobado en Consejo de Ministros que facilita que aquellos médicos no especialistas puedan ejercer una especialidad, lo que, para el presidente de la CESM, es “una aberración porque en medicina una decisión mal tomada no tiene marcha atrás. Y los pacientes pueden no saber que ese médico especialista no lo es realmente. Es un engaño, un ataque a la profesión y a la seguridad de los pacientes”. para Toranzo, es el “mayor atentado contra el Sistema Nacional de Salud desde que se creó". También que médicos extracomunitarios puedan ejercer en España libremente es motivo de indignación para el presidente de la CESM.

Ese día 27 sólo se cubrirán los servicios mínimos “y si el Gobierno no se sienta a negociar con nosotros haremos más paros”, advierte Toranzo.