Simón advierte de la situación “crítica” en algún hospital y que en noviembre podría haber colapso de UCI

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado esta tarde que España, después de que registrase “tres o cuatro semanas de estabilización de la epidemia de coronavirus lleva casi otras tres un aumento de la transmisión”. “La evolución es claramente ascendente, es muy probable que esta incidencia siga incrementándose rápidamente durante las próximas semanas", ha dicho en la rueda de prensa para informar del estado de la pandemia.

En este sentido, ha indicado que hay comunidades autónomas donde la ocupación hospitalaria en UCI está por encima de 40%, “lo que pone ya al sistema sanitario en mucha presión”. “No estamos aún en situación de colapso, pero sí tenemos una presión muy muy importante, con una situación realmente muy crítica en algún hospital. En algunos centros, además, se está poniendo en cuestión el funcionamiento rutinario, reduciendo gran parte de la actividad programada”, ha reconocido el epidemiólogo.

En cualquier caso, ha alertado de que si esta evolución “sigue”, resulta “muy posible que a mediados de noviembre, quizá en la tercera semana, haya un número de UCI significativo en situación muy muy complicada”. “No sé si llegarán a una situación de colapso. Si las medidas que se aplican tiene un impacto rápido puede ser que consigamos evitar ese colapso. ¿La posibilidad de colapso existe? Por supuesto que sí”, ha avanzado.

Simón ha declarado que España ha puesto medidas “duras” para controlar la transmisión (como el estado de alarma), pero dependiendo de si son o no eficaces “la epidemia podría ir hacia arriba, estabilizarse o descender, no es fácil predecirlo”. “Las medidas debe ser realmente implementadas, tengo la esperanza de que las UCI no van a colapsar, pero tenemos que implementarlas entre todos para que ese colapso no suceda”, ha subrayado.

El experto ha manifestado que la “letalidad sigue siendo muy baja, del 0,9% en las últimas semanas”, aunque el fallecimiento de 628 personas en la última semana “es una cifra muy alta, implica que la transmisión está empezando a ser importante”, lo que se refleja en las tasas de ocupación de camas hospitalarias convencionales, UCI y en el número de fallecidos. El grupo de edad en el que hay en estos momentos mayor número de casos es el de jóvenes de entre 15 y 20 años, aunque “el incremento entre mayores de 90 años también es importante, ha indicado. Por eso considera imprescindible "conseguir que los grupos vulnerables estén bien protegidos. Todos tenemos que ser conscientes del riesgo a los que podemos exponer a los grupos vulnerables”, ha insistido.

El director del CCAES ha criticado las múltiples fiestas clandestinas celebradas este fin de semana en muchas ciudades de España pese a la imposición del toque de queda de 00:00 a 06:00 horas recogido en el estado de alarma para contener el alza de los casos de COVID-19. “En algunas ciudades se han tenido que cerrar muchas fiestas clandestinas que desde luego no favorecen el control de la transmisión”, ha lamentado el epidemiólogo.