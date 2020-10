Simón considera que los confinamientos de Ayuso “no son suficientes”

El director del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha afirmado en rueda de prensa que, con una incidencia acumulada de los últimos 14 días en España (casos diagnosticados por 100.000 habitantes) de 468 “estamos en una incidencia muy alta para lo que nos gustaría observar” y aunque ha señalado que se está observando un cierta “reducción del incremento de casos” en algunas comunidades autónomas, estos no serían “muy valorables".

Además, ha subrayado el hecho de que la tasa de ocupación hospitalaria de camas convencionales (14,17%) y de UCI (25,8%) “va aumentando progresivamente”, incluso hay varias comunidades que ya están por encima del 40% de las UCI, por lo que “la atención rutinaria está ya muy afectada e, incluso, en algunos lugares completamente parada”, ha dicho Simón. Por ese motivo, aunque considera que a nivel global no hay aún un riesgo grave, en muchos puntos concretos la situación no es favorable, por lo que “hay que reducir la transmisión y hacerlo rápido”.

Confinamientos cortos

Al ser preguntado por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de confinar perimetralmente la región solo durante los puentes de Todos los Santos y la Almudena, ha declarado “pueden tener algún efecto en la transmisión” del coronavirus, aunque considera que para que sean realmente efectivos deben ser más amplios. “Cualquier confinamiento tiene algún efecto, pero hay algunos que tienen un impacto mayor y otros menor, depende de cómo se aplique, aunque un confinamiento muy corto no es suficiente y creo que siempre es mejor dar un paso grande que no tímidos”, ha dicho el epidemiólogo.

Además, ha señalado que las autoridades sanitarias “no han descartado ninguna medida en ningún momento”, en relación con un nuevo posible confinamiento domiciliario en toda España, aunque ha asegurado que “por ahora” no es necesario en nuestro país. Simón sostiene que las medidas que se han tomado en España son suficientes por el momento, y que dentro de unos siete u ocho días se podrán ver los efectos que están teniendo en los diferentes territorios. “La epidemia ahora mismo no está muy controlada y la posibilidad de hacer parones siempre hay que considerarse en una situación como esta, si las cosas se hacen bien es posible que no sea necesario”, ha zanjado.

Por otra parte, el experto ha destacado que "la capacidad de detección de contagios sigue siendo muy alta” en España, que asciende a 2.261 pruebas PCR por cada 100.000 habitantes en la semana del 19 al 25 de octubre. “Es un número muy elevado”, ha destacado, aunque la positividad “sigue siendo alta” y se sitúa en el 13,7 %, lo que pone de manifiesto que continúa “habiendo una transmisión muy por encima de lo que nos gustaría”.