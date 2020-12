Simón dice que se escogió el término ‘’allegados’’ porque ‘’familia’’ “no recoge todas las situaciones sociales”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha tratado de arrojar luz sobre el Plan de Navidad, aprobado ayer por el Consejo Interterritorial, que prohibe los viajes entre comunidades entre los días 23 de diciembre y el 6 de enero salvo para visitar a familiares y allegados. Como desde Sanidad no se ha especificado a qué tipo de familiares se refiere el documento, ni qué quiere decir con eso de allegados, ha saltado la polémica, pues se teme que las autoridades tengan más difícil controlar el motivo de los viajes y que el cierre perimetral de las autonomías no tenga garantías reales.

Simón ha especificado que los términos elegidos “no son casuales” y que se trató de “recoger todas las situaciones sociales”. “Poner familias tiene una definición legal y en los diccionarios muy determinada que no incluye todas las situaciones sociales. Puede llegar a ser injusto para personas que puedan tener una vinculación de familia pero que no lo sea legalmente”. En ese sentido, el epidemiólogo considera que “una persona que celebra todos los años la Navidad con su vecino, pueda seguir haciéndo este año”. La palabra allegados, ha afirmado, “puede estar sujeta a trampa, pero todas las medidas tienen un componente de responsabilildad social individual”.

Preocupación por el puente de la Constitución

Preguntado sobre si el Plan de Navidad está sujeto a cambios si durante el puente se disparan los contagios, el director del CCAES ha aclarado “que está pensando para una situación equivalente a la que estamos”. Ahora bien, “si la evolución es drásticamente diferente, habrá que plantearse si tiene sentido mantenerlo” o si por el contrario habrá que implementar medidas más restrictivas si la situación empeora, o flexibilizarlas en el caso de que mejore. En todo caso, Simón ha apuntado que “aunque se puedan hacer más estrictas o flexibles, habrá que plantearlas con tiempo” para dar margen a la población a que las asuma.