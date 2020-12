Un enjuague bucal para ir a estadios, cines y conciertos

Las pruebas para la detección de la Covid-19 están experimentando una auténtica revolución. En apenas nueve meses España ha pasado de no contar apenas con medios de diagnóstico del virus SARS-CoV-2 a ver multiplicado el arsenal tras exprimir al máximo las convencionales PCR.

Al desembarco y generalización de los test de antígenos producidos desde septiembre primero en Madrid y luego en toda España se sumarán a partir de ahora numerosas pruebas de saliva y otras que emplean procedimientos diferentes, destinadas a permitir una vuelta real a la normalidad y a contribuir a atajar con celeridad la cadena de transmisión del patógeno causante de la enfermedad.

Todas ellas constituyen la vía para el establecimiento del llamado diagnóstico a domicilio, el autodiagnóstico y el diagnóstico automático que permitiría o no la entrada en determinados eventos con público en función del resultado obtenido de forma casi instantánea. Son las nuevas armas contra la enfermedad que se abren paso en el camino exitoso inaugurado por los test rápidos.

Se trata, además, de pruebas que van a cumplir requisitos técnicos y que dispondrán de un marcado CE u otra autorización legal de uso. El consenso indica que los test idóneos son aquellos que presentan una sensibilidad alta, superior al 95%, y una especificidad también elevada, próxima al 100%. Además de cumplir estos requisitos, las nuevas pruebas que están a punto de llegar son muy poco invasivas, de acceso universal y ofrecen resultados con un máximo de rapidez, a precios más que aceptables.

eSalud Plus es una plataforma tecnológica especializada en ofrecer el servicio de toma de muestras a domicilio para realizar test de parámetros relacionados con la salud y, en particular, de la Covid-19. Su socia directora, Sonia Juárez, es una reputada experta del sector de la tecnología sanitaria, en donde acumula una experiencia de años. Su empresa, que cuenta como directora técnica farmacéutica a Carmen Tolón, otra especialista, dispondrá en los próximos días de algunas de estas pruebas revolucionarias.

Una de ellas, según apunta Juárez, está siendo validada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y es completamente diferente de los test que se emplean en la actualidad. Consiste en un enjuague bucal. El cliente introduce una solución salina en su boca. Tras removerlo dentro de ella durante alrededor de un minuto, lo deposita en un tubo de ensayo que va a parar a un prisma ubicado en un espectómetro, una máquina capaz de analizar el resultado en un segundo, con una fiabilidad elevadísima. El uso de este procedimiento permitiría, por ejemplo, el acceso de miles de personas a estadios si su resultado es negativo. También la entrada en salas de cine, teatros, conciertos, encuentros de trabajo y otros eventos de masas, con plena seguridad frente a la Covid.

Se trata de una tecnología israelí que eSalud Plus está desarrollando en España en colaboración con Lambra, uno de los líderes en la lucha contra la pandemia y proveedor de las Fuerzas Armadas y los hospitales y laboratorios de referencia de nuestro país, especialmente con los test rápidos de ancianos y anticuerpos. ¿Es caro este equipo? El espectómetro de uso industrial tiene un coste aproximado de 3.000 euros, y es capaz de analizar unas 1.000 muestras de enjuague a la vez en ese plazo de un segundo. Según Juárez, el coste de cada enjuague, incluyendo el de amortizar la máquina, rondaría los tres euros. Se trata de una cantidad razonable que permitiría una vuelta a la normalidad.

Esta tecnología puede usarse en ámbitos reducidos. De hecho, también se lanzará al mercado un espectómetro más pequeño que tendrá un coste aproximado de 300 euros, con capacidad de realizar análisis de las muestras de una en una o de dos en dos. Estas máquinas estarán conectadas a su vez a ordenadores que cuentan con programas de inteligencia artificial y que permitirán contejar los datos a nivel mundial para mejorar el calibrado y ofrecer resultados óptimos en base a la experiencia acumulada en todo el mundo. España sería el primer país de Europa en aplicar esta tecnología y su desembarco está previsto para comienzos del año que viene.

eSalud Plus dispone además de nuevas pruebas PCR de saliva que serán mucho menos invasivas para el paciente, al analizar muestras de enjuague bucal de 10 ml, evitando así el mal trago a las personas que no aguantan una toma de muestras nasofaringeas. Además de esta ventaja, contarán con otra: se podrán hacer a domicilio, con resultados en 24 horas y a un precio muy competitivo: la mitad de lo que vale ahora una PCR en el mercado.

Juárez explica que en España existe ya algún producto similar, pero no idéntico. Esalud Plus ha firmado un contrato de exclusividad con la empresa austriaca propietaria de la patente de la prueba. Según asegura, la nueva PCR de saliva, mediante algoritmos basados en técnicas de inteligencia artificial, permite garantizar su autenticidad, la identidad del paciente y la trazabilidad del resultado, elementos clave en la gestión de la pandemia. ¿Cómo funciona? El usuario adquiere el kit PCR de saliva y, cuando lo precise, se realiza la prueba. Primero se identifica en una app con su DNI y la fotografía que le toma en ese mismo momento la app. Después, se inicia la grabación de un vídeo del enjuague bucal con una solución salina. El paciente guarda y sella la muestra en un tubo que contiene un «buffer» y la identifica con un código leído por la app. A continuación, eSalud Plus recoge la muestra en el lugar acordado (farmacia, correos, domicilio...) y la entrega en el laboratorio para su análisis, recibiendo el cliente el resultado por mail en un máximo de 24 horas.

En las últimas semanas, algunas empresas están ofreciendo test de antígenos de saliva, con sensibilidades y especificidades aparentemente aceptables, resultados rápidos y toma de muestras mucho menos invasivas para el paciente. Sin embargo, la Agencia del Medicamento aún no ha validado estas pruebas, en espera de que los ensayos en varios hospitales sean satisfactorios. Oficialmente, de hecho, no existen aún pruebas de antígenos de saliva aprobadas por las autoridades competentes, debido a que la sensibilidad obtenida de las que se habían ensayado anteriormente era inferior al 60%.